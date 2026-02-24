Háború :: 2026. február 24. 22:21 ::

Az Egyesült Államok figyelmeztette Ukrajnát, hogy ne támadjon amerikai érdekeltségeket Oroszországban

Az ukrán kormány nemrég hivatalos üzenetet kapott az Egyesült Államok külügyminisztériumától az oroszországi Novorosszijszk kikötőjét ért ukrán támadás nyomán, amely amerikai érdekeket sértett Kazahsztánban - ismertette Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövete kedden.

Kazahsztán Novorosszijszk kikötőjén keresztül exportálja olajának zömét.

Sztefanisina az ukrajnai háború kirobbanásának negyedik évfordulóján nem bocsátkozott részletekbe a diplomáciai üzenettel kapcsolatban nyilatkozva, mindössze annyit mondott, hogy az az amerikai érdekeket sértő csapásokra összpontosított, s nem szólt az orosz energetikai infrastruktúra elleni offenzívák leállításáról.

"Azt hallottuk a külügyminisztériumtól, hogy tartózkodjunk (...) az amerikai érdekek támadásától" - emelte ki újságíróknak.

"A kapcsolatfelvétel nem azzal állt összefüggésben, hogy Ukrajnát arra ösztönözzék, hogy tartózkodjon az orosz katonai és energetikai infrastruktúra megtámadásától. Hanem azzal a ténnyel, hogy az amerikai gazdasági érdekek ott sérültek" - hangoztatta.

A nagykövet szerint az incidens világossá tette, hogy Ukrajnának nem sikerült hasonlóan szoros gazdasági kapcsolatokat felépítenie az Egyesült Államokkal a Szovjetunió összeomlását követő függetlenségének évtizedeiben. A diplomata kijelentette: eltökélt abban, hogy ezt megváltoztassa.

Azt mondta, nagyköveti munkája középpontjában az Egyesült Államokkal folytatott együttműködés áll az ukrajnai konfliktus békés rendezése érdekében, de annak szavatolása is, hogy a kijevi vezetés fenntartható és tartós amerikai gazdasági érdekeltségeket építsen ki Ukrajnában, ami szerinte a legerősebb biztonsági garanciát jelentené hazája számára.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna hálás Donald Trump amerikai elnök személyes elkötelezettségéért a háború rendezése érdekében, s nem érzi magát magára hagyva az amerikai kormány által.

Sztefanisina egyben sürgette az amerikai kongresszust, fogadja el az Oroszországgal szembeni további szankciókról szóló törvénycsomagot. Hozzátette, hogy Ukrajna szorosan együttműködik amerikai képviselőkkel e jogszabály tekintetében. Mindemellett - részletek említése nélkül - közölte azt is, az amerikai kormányzattal is együttműködnek abban, hogy újabb módjait találják meg annak, miként tudják Oroszországot elvágni a háború folytatásához szükséges bevételektől.

(MTI)