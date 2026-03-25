Háború :: 2026. március 25. 20:38 ::

Uniós biztos: az Európai Bizottság folytatja az Ukrajnának nyújtandó "hitel" végrehajtásával kapcsolatos technikai munkát

Az Európai Bizottság folytatja az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd eurós hiteltámogatás végrehajtásával kapcsolatos technikai munkát, és készen áll arra, hogy gyorsan biztosítsa a forrásokat, amint megszületik a megállapodás a tanácsban - közölte Valdis Dombrovskis, a testület alelnöke az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén.

A biztos a múlt heti uniós csúcstalálkozó következtetéseiről tartott vitában hangsúlyozta: az Európai Unió továbbra is Ukrajna legnagyobb támogatója, a közösség által nyújtott teljes támogatás összege ebben a hónapban elérte a 194,9 milliárd eurót. Mint mondta, a múlt héten 25 állam- és kormányfő erősítette meg Ukrajna iránti "folyamatos és rendíthetetlen" támogatását.

Dombrovskis sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Tanács nem tudott megállapodni a "hitelről". Felidézte: a tavaly decemberi uniós csúcs döntés feltétele volt, hogy három ország nem vesz részt a konstrukcióban, ami teljesült, ugyanakkor a "hitel" azért maradt blokkolva, "mert egy vezető nem tartja be a szavát."

Ez nem tántorítja el a bizottságot. "Így vagy úgy, meg fogjuk valósítani" - szögezte le, hozzátéve: a testület már megkapta Ukrajna pénzügyi stratégiáját, és dolgozik a finanszírozás feltételein, beleértve a makroszintű pénzügyi támogatási programhoz kapcsolódó egyetértési megállapodást.

A feltételek között szerepelnek strukturális reformok az ukrán gazdaság ellenálló képességének erősítésére, korrupcióellenes intézkedések, valamint a csatlakozási folyamat felgyorsítását és az egységes piacba való integrációt segítő lépések - mondta.

Az uniós stratégia változatlan: maximális támogatás Ukrajnának és maximális nyomás az agresszor Oroszországra - jelentette ki a biztos. Hozzátette, az EU eltökélt Oroszország gazdaságának további gyengítése mellett, ami különösen fontos az iráni konfliktus és az ezzel összefüggő energiaár-emelkedés fényében.

Dombrovskis beszámolt arról is, hogy az Európai Bizottság elkészítette a 20. szankciós csomagot, amely Oroszország energiabevételeinek további csökkentésére, a bankrendszer célba vételére, valamint az úgynevezett "árnyékflotta" működésének korlátozására összpontosít. Emellett az EU erősíti együttműködését nemzetközi partnereivel a pénzügyi támogatás terén - tette hozzá.

(MTI nyomán)