Az Európai Bizottság folytatja az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd eurós hiteltámogatás végrehajtásával kapcsolatos technikai munkát, és készen áll arra, hogy gyorsan biztosítsa a forrásokat, amint megszületik a megállapodás a tanácsban - közölte Valdis Dombrovskis, a testület alelnöke az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén.
A biztos a múlt heti uniós csúcstalálkozó következtetéseiről tartott vitában hangsúlyozta: az Európai Unió továbbra is Ukrajna legnagyobb támogatója, a közösség által nyújtott teljes támogatás összege ebben a hónapban elérte a 194,9 milliárd eurót. Mint mondta, a múlt héten 25 állam- és kormányfő erősítette meg Ukrajna iránti "folyamatos és rendíthetetlen" támogatását.
Dombrovskis sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Tanács nem tudott megállapodni a "hitelről". Felidézte: a tavaly decemberi uniós csúcs döntés feltétele volt, hogy három ország nem vesz részt a konstrukcióban, ami teljesült, ugyanakkor a "hitel" azért maradt blokkolva, "mert egy vezető nem tartja be a szavát."
Ez nem tántorítja el a bizottságot. "Így vagy úgy, meg fogjuk valósítani" - szögezte le, hozzátéve: a testület már megkapta Ukrajna pénzügyi stratégiáját, és dolgozik a finanszírozás feltételein, beleértve a makroszintű pénzügyi támogatási programhoz kapcsolódó egyetértési megállapodást.
A feltételek között szerepelnek strukturális reformok az ukrán gazdaság ellenálló képességének erősítésére, korrupcióellenes intézkedések, valamint a csatlakozási folyamat felgyorsítását és az egységes piacba való integrációt segítő lépések - mondta.
Az uniós stratégia változatlan: maximális támogatás Ukrajnának és maximális nyomás az agresszor Oroszországra - jelentette ki a biztos. Hozzátette, az EU eltökélt Oroszország gazdaságának további gyengítése mellett, ami különösen fontos az iráni konfliktus és az ezzel összefüggő energiaár-emelkedés fényében.
Dombrovskis beszámolt arról is, hogy az Európai Bizottság elkészítette a 20. szankciós csomagot, amely Oroszország energiabevételeinek további csökkentésére, a bankrendszer célba vételére, valamint az úgynevezett "árnyékflotta" működésének korlátozására összpontosít. Emellett az EU erősíti együttműködését nemzetközi partnereivel a pénzügyi támogatás terén - tette hozzá.
