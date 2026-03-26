Háború :: 2026. március 26. 15:38 ::

Trump komoly tárgyalásokra szólította fel Iránt

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön komoly tárgyalásokra szólította fel Iránt, ellenkező esetben súlyos, az iráni vezetés számára megfordíthatatlan következményeket ígért.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent közleményében többi között "különösnek" nevezte az iráni tárgyalókat, és kifejtette, hogy miközben "könyörögnek" az Egyesült Államoknak, hogy kössön megállapodást, addig a nyilvánosság előtt ettől eltérően úgy nyilatkoznak, hogy "tanulmányozzák" az amerikai javaslatot.

"Jobb, ha gyorsan komolyabbá válnak, mielőtt túl késő lesz, mert ha az egyszer megtörténik, onnan nincs visszafordulás, és nem lesz szép" – fogalmazott Donald Trump az Iránnak intézett üzenetében.

Az amerikai elnök a hét elején azt jelentette be, hogy öt napra felfüggeszti az iráni erőművek ellen tervezett légicsapásokat a megkezdett egyeztésekre hivatkozva és annak érdekében, hogy időt adjon a konfliktus lezárására tárgyalásos úton, aminek során Iránnak el kell fogadnia az amerikai feltételeket.

Trump egy másik internetes bejegyzésben csütörtökön ismét élesen bírálta a NATO-t, amelynek tagországai, a szavai szerint, egyáltalán semmit nem tettek, hogy segítsenek az Egyesült Államoknak az "eszeveszett országgal, és most már katonailag megsemmisített Iránnal kapcsolatban". "Az Amerikai Egyesült Államoknak semmire nincs szüksége a NATO-tól, de soha nem fogja ezt elfelejteni" – fogalmazott.

(MTI)