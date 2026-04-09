Háború :: 2026. április 9. 19:59 ::

Rutte igazat adott Trumpnak Irán kapcsán abban, hogy "egyes európai államok megbuktak a próba során"

Donald Trump amerikai elnök a NATO-ra helyezett nyomásgyakorlás szükségességéről szóló bejegyzést tett közzé csütörtökön internetes közösségi oldalán.



A Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy "senki ezek közül az emberek közül, ideértve a mi nagyon csalódást keltő NATO-nkat is, nem ért meg semmit, hacsak nem helyezik őket nyomás alá".

Donald Trump szerdán zárt ajtók mögött tárgyalt a Fehér Házban Mark Rutte NATO-főtitkárral, a többi között az Egyesült Államok és az észak-atlanti szervezet tagállamai közötti feszültségről, amely az iráni katonai beavatkozás miatt éleződött ki. A megbeszélésről részleteket nem közöltek, ugyanakkor közvetlenül a találkozó után kelt bejegyzésében az elnök már elégedetlenségének adott hangot.

"A NATO nem volt ott, amikor szükségünk volt rá, és nem lesz ott akkor sem, ha ismét szükségünk lenne rá" - fogalmazott akkor, és emlékeztetett a tavaly lezajlott, a Grönland fennhatósága körüli vitára, ami szintén megosztotta a NATO-t.

Mark Rutte a Fehér Házban tartott megbeszélést követően a CNN hírtelevíziónak adott interjúban érhetőnek nevezte Donald Trump csalódottságát a katonai szervezet bizonyos tagországainak viselkedése miatt, és elismerte, hogy egyes európai államok "megbuktak a próba során".

Hozzátette ugyanakkor, hogy a NATO-tagállamok túlnyomó többsége segítőkész volt az Egyesült Államokkal az iráni katonai művelettel kapcsolatban, amikor támaszpontokat bocsátott rendelkezésre, logisztikai támogatást nyújtott, és engedélyezte légterének használatát.





A főtitkár "két jóbarát közötti nyílt és őszinte beszélgetésnek" nevezte a tárgyalást Donald Trumppal, és megjegyezte, hogy "csodálja" az amerikai elnök vezetői képességét, továbbá megállapította, hogy az "egész világ biztonságosabb" azáltal, hogy az Egyesült Államok megfosztja Iránt a nukleáris és ballisztikus rakétaképességeitől.

(MTI nyomán)