Háború, Külföld :: 2026. április 10. 20:41 ::

Pakisztáni védelmi miniszter: a pokol tüzén égjenek el, akik Palesztina földjén létrehozták a rákos Izraelt

Havádzsá Mohammed Ászif (76) pakisztáni védelmi miniszter szerint Izrael népirtást hajtott végre előbb a Gázai övezetben, utána Iránban, majd most Libanonban is. A miniszter egyben azt kívánta: a pokol tüzén égjenek el azok, akik a „rákos” Izraelt létrehozták Palesztina földjén azért, hogy megszabaduljanak az európai zsidóktól. Ászif időközben törölte az X-oldalára kitett bejegyzését – írja a Jediot Aharonot.



Havádzsá Mohammed Ászi (fotó: APP)

Miközben Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások, Izrael az elmúlt 24 óra folyamán eddig soha nem látott pusztító támadást hajtott végre Bejrút, illetve más libanoni települések elsősorban polgári lakossága ellen. Khawaja Mohammed Asif (magyar szövegkörnyezetben helyesen átírva: Havádzsá Mohammed Ászif), pakisztáni védelmi miniszter valószínűleg a Libanon elleni szünet nélküli támadások miatt illette igen erélyes, bíráló szavakkal Izraelt. Az X-en közzétett bejegyzésében a pakisztáni miniszter Izraelt azzal vádolta, hogy népirtást követ el Libanonban. (Ma reggeli hírek szerint a legutóbbi izraeli terrorbombázásnak közel 300 halálos áldozata van, elsősorban a libanoni polgári lakosság körében – H. J.)

Havádzsá Mohammed Ászif csütörtökön pontosan ezt posztolta az X-en:

Izrael átok és rossz az emberiség számára. Miközben Iszlámábádban folynak a béketárgyalások, Izrael népirtást követ el Libanonban. Előbb a Gázai övezeteben, utána Iránban, majd most Libanonban műveli ugyanazt. A vérontás gátlástalanul folyik. Remélem, s azért imádkozom, hogy a pokol tüzén égjenek el azok az emberek, akik létrehozták ezt a rákos országot Palesztina földjén, hogy megszabaduljanak az európai zsidóktól.

Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök hivatalában botrányosnak nevezték a pakisztáni védelmi miniszter X-en tett bejegyzését, amit időközben törölt is Havádzsá Mohammed Ászif.

Gideon Száár, izraeli külügyminiszter szerint:

A pakisztáni miniszter bejegyzése egyértelműen antiszemita vérvád. Ha a zsidó államot rákosnak nevezik, az valójában felhívás az elpusztítására. Izrael azonban megvédi magát az elpusztítására felesküdött terroristáktól.

H. J. – Kuruc.info