Háború, Külföld :: 2026. április 10. 23:05 ::

Ír miniszterelnök: az üzemanyagárak ellen tiltakozók blokádja miatt kellhet tartályhajókat visszafordítani

Lehet, hogy Írország kénytelen lesz visszafordítani a hajón érkező üzemanyag-szállítmányokat, mert az iráni fegyveres konfliktus következtében 20 százalékkal megemelkedett üzemanyagárak miatt tiltakozók negyedik napja blokád alatt tartanak egy kikötőt, egy üzemanyag-terminált és egy olajfinomítót, és ezért a hajók nem tudnak kirakodni - jelentette ki pénteken Micheal Martin ír miniszterelnök pénteken az RTE közszolgálati rádiónak és televíziónak adott nyilatkozatában.

A kormányfő "rendkívül súlyos helyzetnek" minősítette az olajipar infrastruktúráját érintő blokádokat, hangoztatva, hogy azok komoly gazdasági károkat okoznak. Hivatkozott a Fuels for Ireland iparági szövetség közlésére, miszerint már több mint 100 benzinkútban kifogyott az üzemanyag, és ez már pénteken akár 500-ra is emelkedhet.

"A helyzet most nagyon súlyos. Azt gondolom, hogy az emberek nem mérik fel a helyzet komolyságát" - fogalmazott Martin.

Példaként említette, hogy egy tartályhajó nem tudott kirakodni a galwayi kikötőben, és leállt a termelés a Cork közelében található whitegate-i olajfinomítóban.

A blokádot "oktalannak, logikátlannak és nehezen érthetőnek" nevezte, és bejelentette, hogy a rendőrség és a hadsereg készenlétben áll a tiltakozások feloszlatására szükség esetén, és leszögezte: "a törvényt egyértelműen be fogják tartatni". A vita rendezése érdekében párbeszédre szólított fel.

Az ír kormány a múlt hónapban 250 millió eurós (94 milliárd forint) csomagot hirdetett meg az üzemanyagárak ideiglenes csökkentésére, hogy enyhítse a közel-keleti konfliktus gazdasági következményeit. A tüntetők azonban ennél erőteljesebb intézkedéseket követelnek, köztük hatósági árak bevezetését.

(MTI)