"Kihallgatásra" Izraelbe érkezett a gázai flottilla két aktivistája, akit csütörtökön vettek őrizetbe Görögország partjai közelében - jelentette be szombaton az izraeli külügyminisztérium.
Az izraeli közlés szerint egyikük, a spanyol állampolgárságú Saif Abukeshek a Hamász egyik ága, a Palesztin Konferencia a Palesztinokért (PCPA) "egyik vezetője". A másik aktivista pedig, a brazil Thiago Ávila együttműködik a PCPA-val, és "illegális tevékenységekkel" gyanúsítható - tette hozzá a tárca.
Thiago Ávilát (j) 2025-ben Greta Thunberggel együtt vették őrizetbe (fotó: Izraeli Külügyminisztérium / AP)
Az újabb gázai flottilla 175 aktivistáját vették őrizetbe a héten az izraeli hatóságok mintegy húsz hajóról nemzetközi vizeken, Kréta partjai közelében a Földközi-tenger keleti részén. A flottilla szervezői az akcióval a Gázai övezet izraeli blokádján akartak áttörni.
Saif Abukeshek és Thiago Ávila kivételével az őrizetbe vett aktivistákat pénteken egy kis krétai kikötőben partra tették, a görög hatóságok vállalták, hogy segédkeznek a hazatérésükben.
José Manuel Albares spanyol külügyminiszter szombaton követelte, hogy Izrael engedje szabadon a spanyol állampolgárt.
"Ez törvénytelen őrizetbe vétel volt nemzetközi vizeken, Izrael hatáskörén kívül" - mondta el Albares a RAC1 spanyol műsorszolgáltatónak. Arra a kérdésre, hogy Saif Abukeshek Izraelbe szállítása emberrablásnak minősül-e, a spanyol tárcavezető azt felelte: "amennyiben azt törvényes hatáskörrel nem rendelkező hatóságok hajtották végre, akkor igen, határozottan".
(MTI nyomán)