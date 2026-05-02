Háború, Zsidóbűnözés :: 2026. május 2. 17:24 ::

Izraelbe vitték a lekapcsolt segélyflottilla két aktivistáját - a spanyol külügyminiszter szerint ez emberrablás

"Kihallgatásra" Izraelbe érkezett a gázai flottilla két aktivistája, akit csütörtökön vettek őrizetbe Görögország partjai közelében - jelentette be szombaton az izraeli külügyminisztérium.

Az izraeli közlés szerint egyikük, a spanyol állampolgárságú Saif Abukeshek a Hamász egyik ága, a Palesztin Konferencia a Palesztinokért (PCPA) "egyik vezetője". A másik aktivista pedig, a brazil Thiago Ávila együttműködik a PCPA-val, és "illegális tevékenységekkel" gyanúsítható - tette hozzá a tárca.



Thiago Ávilát (j) 2025-ben Greta Thunberggel együtt vették őrizetbe (fotó: Izraeli Külügyminisztérium / AP)

Az újabb gázai flottilla 175 aktivistáját vették őrizetbe a héten az izraeli hatóságok mintegy húsz hajóról nemzetközi vizeken, Kréta partjai közelében a Földközi-tenger keleti részén. A flottilla szervezői az akcióval a Gázai övezet izraeli blokádján akartak áttörni.

Saif Abukeshek és Thiago Ávila kivételével az őrizetbe vett aktivistákat pénteken egy kis krétai kikötőben partra tették, a görög hatóságok vállalták, hogy segédkeznek a hazatérésükben.

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter szombaton követelte, hogy Izrael engedje szabadon a spanyol állampolgárt.

"Ez törvénytelen őrizetbe vétel volt nemzetközi vizeken, Izrael hatáskörén kívül" - mondta el Albares a RAC1 spanyol műsorszolgáltatónak. Arra a kérdésre, hogy Saif Abukeshek Izraelbe szállítása emberrablásnak minősül-e, a spanyol tárcavezető azt felelte: "amennyiben azt törvényes hatáskörrel nem rendelkező hatóságok hajtották végre, akkor igen, határozottan".

(MTI nyomán)

