Nemzetközi vizeken tartóztatott fel és rabolt el egy nemzetközi segélyszállító hajórajt az izraeli haditengerészet

Ma hajnali két órakor az izraeli haditengerészet egységei a Görögországhoz tartozó Kréta sziget közelében, de nemzetközi vizeken előbb körbevették, majd rátámadtak az izraeli hadsereg által blokád alatt tartott Gázai övezet irányába tartó Global Szumúd Flottilla elnevezésű segélyszállító hajórajra, s huszonkét hajó fölött átvették a parancsnokságot, majd a fedélzetükön tartózkodó 186 nemzetközi aktivistát elrabolták, és a nemzetközi vizekről Görögországba, Izrael legújabb fegyverbarátjának országába hurcoltak – írja a palinfo.com.



A segélyszállító hajóraj az elinduláskor (fotó: palinfo.com)

A terrorállam legújabb elrablási művelete azzal kezdődött, hogy a több mint 100 vízi járműből álló Global Szumúd Flottilla fölött több száz izraeli drón jelent meg Kréta szigete közelében, s blokkolták a hajóraj minden kommunikációs eszközét. A segélyflotta aktivistái a későbbiek folyamán ezért nem tudtak kép- és hanganyagot továbbítani a kalóztámadásról. Az izraeli gyorsnaszádok egyre inkább bekerítették a flotta hajót, lézerfényekkel világították meg őket, s hangszórókon megadásra, visszafordulásra szólították fel őket.



A segélyszállító aktivisták feltartott kézzel az egyik hajón

Az izraeli egységek a flottilla parancsnoki hajója felé indultak, amelynek fedélzetén őrizetbe vették az ott tartózkodó aktivistákat, leginkább a segélyszállító flottilla két legfőbb irányítóját, Szájf Abu Koskot és Thiago Avilt. A kalózakció során az izraeli haditengerészet egységei nemzetközi vizeken végül 22 hajót, illetve 186 nemzetközi humanitárius aktivisták raboltak el, s hurcoltak Görögországba. Az Instagramon keringő hírek szerint a nemzetközi vizeken elrabolt nemzetközi aktivisták között van egy magyarországi zsidó férfi is, név szerint Walter Richárd, aki Barcelonában csatlakozott a Gázai övezet elleni izraeli blokádot megtörni szándékozó segélyflottához.

Giorgia Merloni olasz miniszterelnök hivatala a nap folyamán közleményben ítélte el az izraeli hadsereg akcióját, s követelte Izraeltől, hogy azonnal engedje szabadon a nemzetközi vizeken, törvénytelenül letartóztatott olasz aktivistákat.

Spanyolország is erélyesen elítélte a Global Szumúd Flottilla segélyszállító aktivistáinak letartótatását, s az ügyben a madridi külügyminisztériumba „megbeszélésre” berendelték Izrael spanyolországi nagykövetét.

Hasonló módon cselekedett Törökország is, amely a nemzetközi jog durva megsértésével vádolta a zsidó államot.

Hering J. – Kuruc.info