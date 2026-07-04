Külföld :: 2026. július 4. 21:13 ::

Az örmény legfelsőbb bíróság elutasította a Moszkva-barát ellenzék kérelmét a választási eredmény megsemmisítésére

Az örmény alkotmánybíróság elutasította szombaton az ország Moszkva-barát ellenzékének kérelmét, amelyben a júniusi parlamenti választások eredményének megsemmisítését kérték - jelentette az Armenpress örmény állami hírügynökség.

A június 7-én tartott parlamenti választáson ismét a Nyugat-barát politikát képviselő Nikol Pasinján miniszterelnök pártja győzött.

A bíróság helybenhagyta a választási eredményt, elutasítva az Erős Örményország ellenzéki tömörülés fellebbezését. A szövetség a szavazatok 23,3 százalékát szerezte meg, és azt állította, hogy szabálytalanságok történtek a választások során.

A kormányzó Polgári Egyezség párt a szavazatok csaknem 50 százalékát kapta. A Moszkva-barát ellenzék azt kifogásolta, hogy a választások körüli időszakban több képviselőjelöltjüket és támogatójukat őrizetbe vették.

Nemzetközi választási megfigyelők szerint bár érkeztek bejelentések szavazatvásárlásról és más választási jogsértésekről, a szavazás a legtöbb szavazóhelyiségben problémamentesen zajlott.

(MTI)