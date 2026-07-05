Külföld :: 2026. július 5. 08:44 ::

Több tonna kokaint foglaltak le a mexikói hatóságok a Csendes-óceánon

A mexikói hatóságok mintegy 3 tonna kokaint lefoglaltak és 4 embert őrizetbe vettek két kishajó fedélzetén a Csendes-óceán vizein - jelentette be a haditengerészet szombaton.

Mexikó fokozta a kábítószer-lefoglalásokat és a letartóztatásokat Donald Trump amerikai elnök kormányának nyomására, amely jelentős offenzívát indított a drogkereskedelem ellen.

Az intézkedés a parti őrség által az ország déli részén, Oaxaca állam partjainál végzett tengeri és légi megfigyelési műveletek nyomán történt.

A haditengerészet tagjai észlelték a hajókat, és elrendelték egy tengeri járőr kiküldését, amely elfogta őket. Az ellenőrzés után 4 embert őrizetbe vettek, és "86 csomagot lefoglaltak, amelyek mintegy 2990 kilogramm feltételezett kokaint tartalmaztak" - részletezték a sajtóközleményben.

Lefoglaltak 20, nagyjából 1000 liter benzinnel feltöltött kannát is.

A haditengerészet becslése szerint a művelet mintegy 5,9 millió adag kábítószer értékesítését akadályozta meg, míg a bűnszervezeteknek okozott kár eléri a 37 millió dollárt (11,4 milliárd forint).

(MTI)