Külföld :: 2026. július 4. 22:05 ::

Fő az optimizmus: negyed évezredre szóló időkapszulát helyeztek el Philadelphiában

Az Egyesült Államok jelenének és múltjának tárgyait tartalmazó időkapszulát helyeztek el a földben szombaton az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Philadelphiában a törvényhozás történelmi épületének szomszédságában, ahol 1776. július 4-én elfogadták a Függetlenségi Nyilatkozatot.

A több mint 4 mázsás, speciális kialakítású, rozsdamentes, több rétegű acélkapszulát 4 méter mélyen süllyesztették a talajba, hogy a tervek szerint 250 év múlva, 2276. július 4-én nyissák fel.

A kapszula tartalmához az ország minden szövetségi állama és kapcsolt területe hozzájárult a rá jellemző tárggyal, valamint szerepel benne a három hatalmi ág, a Kongresszus, az adminisztráció és az igazságszolgáltatás ajándéka.

Digitális adathordozón a jövőnek küldött kapszula tartalmazza a Függetlenségi Nyilatkozat Thomas Jefferson által írt első változatát, az amerikai himnusz szövegének kéziratát Francis Scott Key-től, valamint a himnusz egy korai, 1898-ból származó hangfelvételét.

A kapszulában elhelyezték a legismertebb amerikai üdítőital ikonikus üvegét, valamint a legismertebb amerikai mobiltelefon-márka legújabb modelljét.





A 900-pound time capsule packed with items from all 50 states has officially been sealed ahead of America's 250th birthday.

The capsule, created by the nonpartisan America250 commission, will be buried in Philadelphia on July 4,… A message to Americans... 250 years from now.A 900-pound time capsule packed with items from all 50 states has officially been sealed ahead of America's 250th birthday.The capsule, created by the nonpartisan America250 commission, will be buried in Philadelphia on July 4,… pic.twitter.com/WGKkuD9slO July 3, 2026

Az időkapszula kialakításáról egy 2016-ban kétpárti támogatással elfogadott törvény rendelkezett, azzal, hogy az az Egyesült Államok függetlenségének 500. évfordulóján nyitható fel.

Annak érdekében, hogy az időkapszula létezése nem merüljön feledésbe, a jogszabály eljárásrendet is előír a nemzeti parkok felügyeletéért felelős szövetségi szervezet számára, hogy az egymást követő vezetések átadás-átvetéli iratai között szerepeljen. Az elhelyezés helyén dísztábla is emlékeztet arra, hogy ott a jövőnek szánt emléktárgy található mélyen a földbe ásva.

Hasonló kezdeményezések jelenleg is vannak az Egyesült Államokban, így az ország függetlenségének 200. évfordulóján egy 200 évre szóló időkapszulát helyeztek el, és bíztak a kongresszusi könyvtár gondjaira.

Az 1876-ban a 100. évfordulón készült, a 200. évfordulóra címzett üzenetet 1976-ban nyitották ki.

(MTI)