Külföld :: 2026. július 5. 06:50 ::

Német oknyomozó portál: félrevezető az EU-s fürdővízminőségi besorolás

Az Európai Unió fürdővízminőségi besorolásai nem adnak teljes képet az egészségügyi kockázatokról az úszók számára, mivel nem veszik figyelembe a kémiai szennyezést és számos egyéb szennyezőanyagot - hívja fel a figyelmet a Correctiv német oknyomozó portál által pénteken közzétett vizsgálat.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) júniusban publikált jelentése szerint az unióban, valamint Albániában és Svájcban lévő több mint 22 ezer természetes fürdőhely csaknem 85 százalékának kiváló a vízminősége, 96 százalékuk pedig megfelel az EU minimális szabványainak.

Az EEA azonban a minősítéshez csak két székletbaktérium, köztük az E. coli jelenlétét vizsgálta, amelyek gyomorproblémákat és fertőzéseket okozhatnak. A Correctiv cikke rámutat, hogy az értékeléskor nem vették figyelembe a cianobaktériumokat - kék és zöld algákat -, továbbá az olyan kémiai szennyezőanyagokat sem, mint a gyomirtószerek, az ásványi olajok és a le nem bomló ipari vegyianyagok (PFAS), pedig az ezekre az anyagokra vonatkozó mérések adatai a hatóságok rendelkezésére állnak.

A Correctiv szerint az unióban legalább 7866 fürdőhelyet sorolt az EEA a jó fürdővízminőségűek közé, annak ellenére, hogy az illető természetes vízben az ügynökség kimutatta a kémiai szennyezettséget.

Hazánk is erősen érintett

A portál szerint a kémiailag szennyezett természetes vizek fürdőhelyei közül a legtöbb Olaszországban, Németországban, Dániában, Magyarországon és Franciaországban található.

Hans-Jörg Martin, a kieli egyetemi kórház toxikológusa szerint a jelenlegi értékelés nem megfelelő. "Előfordulhat, hogy egy víz túllépi a kémiai anyagokra vonatkozó határértékeket, és mégis 'kiváló' minősítést kap. Ez félrevezető" - hangsúlyozta a dpa hírügynökségnek nyilatkozva.

Az EEA közlése szerint a minősítéshez az EU jelenlegi fürdővíz-szabályozási irányelveit követik, és a további szennyezőanyagok vagy kórokozók figyelembevételéről az uniós jogalkotóknak kell dönteniük.

Az Európai Bizottság egy 2025-ös jelentésében elismerte, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nagyobb figyelmet kell szentelni a cianobatériumok jelenlétének a vizekben. A jelentésben azt is közölték, hogy egy fürdőhely egészségügyi kockázatot jelenthet akkor is, ha a jelenlegi rendszer alapján a vízminősége "kiváló" minősítést kap.

(MTI)