Komoly lehetőség az angolszász kétpólusú politikai rendszer felszámolására?

Léteznek politikai szörnyszülöttek, nem kevesen. Nem feltétlenül személyekre gondolok, hanem intézményekre, félrevezető propagandára, vagy konkrétan magára a keretre, melyben a politizálás történik. A szörnyszülöttek képzeletbeli listáján mindenképpen előkelő helyen szerepel az angolszász világ politikai váltógazdasága, amelyben (Angliában és az Egyesült Államokban egyaránt) két nagy párt váltogatja egymást a hatalmon, ráadásul úgy, hogy ha a felszínen látszólag különböznek is, némi enyhe színárnyalattól eltekintve igazából ugyanazt a rendszert tartják fent, nem változtatnak érdemi módon a kereteken.



Illusztráció: Jess Frampton

Talán pontosan ezért (is) ütött nagyot Elon Musk bejelentése új politikai formációjáról, az America Party-ról, amely deklaráltan ezt a kétpólusú – helyesebben fogalmazva egypólusú – világot akarja megbontani.

Noha nem feltétlenül reprezentatív egy X-en való szavazás, láthatóan van igény egy ilyen pártra, már csak az a kérdés, hová pozicionálja majd magát, itt pedig el is érkeztünk a másik lényegi ponthoz is.

Nem mindegy, hogy ki jelent be egy új pártot, főleg egy ilyen messzemenőkig kötött közegen belül. Elon Musk személye – még az ellentmondásokkal együtt is – van annyira érdekes, hogy ez ember érdeklődve kövesse a fejleményeket, hiszen üde színfolt az Egyesült Államok politikai porondján, habár valljuk be, a Trumpok és Bidenek világában nem nehéz kitűnni.

Előbbi meg is fenyegette a milliárdost, hogy deportálja Dél-Afrikába, ami nyilvánvalóan egy újabb, Trumpra oly jellemző üres fenyegetés, de ez, s amilyen hevesen a pártalapítás hírére reagált („Musk elszórakozhat vele, de nevetséges”, vagy „a rendszert nem erre találták ki”), talán kelthet némi aggodalmat a jelenlegi elnökben.

Persze az Egyesült Államok nem Magyarország. Egy országos méretű pártot az összes létező államban be kell jegyeztetni a siker érdekében, vagyis 50, döntő többségében Magyarországnál jóval nagyobb méretű államban. Így talán nem is csoda, hogy a bejelentés óta eltelt két hét alatt nem sok új információt kaptunk az új formációt illetően, igaz, talán Amerikát is elérte a jól ismert nyári uborkaszezon.

Hogy Musk mennyire is gondolja komolyan a kétpólusú rendszer megbontását, azt természetesen nem a szavak, hanem a tettek fogják eldönteni, mint ahogy azt is, hogy ha sikerül is az új politikai erő színpadra programozása, mégis mit várhatunk tőle. Mindenesetre egy érdeklődő várakozást mindenképpen megelőlegezhetünk a milliárdosnak, s nem kizárólag a politikai tér lehetséges felforgatása miatt, hanem bizonyos „ígéretes jelenségeknek” köszönhetően is. Előbbi éppen most izzik.

Az amerikai közbeszédben időről időre visszatér az Epstein-ügy, s az a bizonyos „nem létező” lista. A hullámok már Trump feje körül verdesnek, s még a támogatói sem értik, miért nem erőlteti ő is a tisztánlátást az ügyben. Nyilván ettől még nem állíthatjuk, hogy érintett a dologban, de az is egyértelmű, hogy nem a semmiért tartja vissza az aktákat.



Az Epstein-ügy kiváló lehetőség a betokosodott amerikai politikai rendszer felszámolására

Musk azonban a kezdetektől követelte a teljes ügy felderítését és megosztását a nyilvánossággal, sőt, ez volt az egyik szakító oka az elnökkel, hovatovább a milliárdos egyenesen azt állította, hogy Trump érintett a botrányban. Mivel az Epstein-ügy lavinát indítana a jelenlegi politikai rendszerben, abból egy harmadik erő (amely ráadásul követelte a nyilvánosságot) elképesztő méretű muníciót tudna begyűjteni. Másik oldalról pedig Trump azért is maszatolhat, mert egy ilyen ügy teljesen átalakítaná az erőviszonyokat, felborítaná a status quót. Mindez persze kellemetlen az elnöknek, hiszen korábban ő is teljes átalakítással házalt (a szokásos nagyotmondások, ugye), a támogatói viszont továbbra is ezt követelik tőle. Ha lép, ha nem, Trump számára nincs jó válasz.



Trump is hülyének nézi a saját választóit

A másik ígéretes indok Musk mellett, az a „házi” mesterséges intelligenciája, vagyis a Grok. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy lassan két kezünk is kevés ahhoz, hogy megszámoljuk, hányszor okozott „botrányt” ez az MI (pár példa itt és itt , meg itt ), szinte biztos, hogy figyelemfelhívó szándékosság áll mögötte, nem „programozási hiba”.

Ha ez az állításom pedig igaz, akkor az azt jelenti, hogy Muskék új technikákat használnak a lakosság informálására, s mivel a milliárdosnak saját „világa” van, a zsidó cenzúra nem érheti utol őket, maximum a lakájmédia böföghet „cáfolatot”, mint ahogy a Telex tette itthon.

A magam részéről érdeklődve figyelem Musk politikai törekvéseit, s ha a félig ismeretlenre az ember nem tud rögtön egyértelmű igent mondani, soha ilyen jó alkalom nem volt még a kétpólusú rendszer „megfelelő helyről” érkező szétzilálására.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info