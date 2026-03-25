Publicisztika, Antimagyarizmus :: 2026. március 25. 10:05 ::

A NER utolsó bosszúja

Még azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák a közéletet, amikor gyerekként beleégett a tudatomba a Heti Hetes már akkor is irritáló kvázi főcímdala, a még irritálóbb kiejtéssel, és a „fekete levessel”. A „humoros” (helyesebben humorosnak szánt) megnyilvánulások, az olykor könnyedebb témák mögött teljesen tudatos liberális, szellemi kútmérgezés állt, melynek sava-borsát pontosan ez a lazább álca jelentette. A balliberális propagandát itt nem a száraz, tankönyvi felolvasások jelentették, hanem a nevetés, a könnyedség, a bulvár mögé – illetve közé ékelt politikai aktualitások, kulturális kérdések.

Ne feledjük, hogy a Heti Hetes debütálásakor 1999-ben járunk, vagyis Magyarország épphogy túl van a számára meglehetősen nehéz ’90-es éveken, és a fentebb leírtak még nem voltak ismert módszerek, mint manapság, így a műsor a balliberális propaganda terjesztésének egy korabeli kísérleti alanya volt – kár lenne tagadni, hogy bő egy évtizedig teljes sikerrel.



Április 12-én nem csak országgyűlési választások lesznek, de visszatér a sötét múlt egy darabkája is

A Heti Hetes először 1999 szeptemberében jelentkezett, hol máshol, mint az akkor még csak néhány éves RTL Klub hazai kínálatában, s bő egy évvel azután, hogy a baloldal elvesztette a választásokat. A műsornak tehát fontos szerepe volt: egy – korabeli mércével értendően – modern manipulációs eszköz, a társadalom visszaterelése baloldali irányba, a kultúrpolitika vasmarokkal való őrzése. A dolog bejött, a műsor sikeres lett, noha nem is igazán volt ellenfél számára a már akkor is megfelelési kényszeres, polgári szalonjobboldal.

Azonban most nem azért vagyunk itt, hogy alámerüljünk a 2000-es évek politikai mocskában, hanem mert – mint ahogy azt már bizonyára többen olvasták – a Heti Hetes 2016-os kimúlása után idén április 12-én hivatalosan is újraindul.

A műsor gyakorlatilag hazatér, mert ugyanúgy az RTL ad otthont neki, persze a szereplőgárda jelentős része viszont nyilvánvalóan lecserélődik majd, a szellemiség pedig – egyértelműen marad a régi.

A hírolvasó és műsorvezető a jólvanezígyes Nagy Ádám lesz, visszatér Hajós András, de központi szerepe lesz a mostanság agyonfuttatott Majkának is.



Ebben az országban tényleg semmi, de semmi nem változik

Nyilván a dátum sem véletlen, komoly üzenete van, hiszen ezen a napon, így, vagy úgy, de egészen biztosan új fejezet nyílik Magyarország történetében, ebből pedig a Heti Hetes sem szeretne kimaradni.

Pontosabb részleteket akkor fogunk látni, ha valóban elrajtol a „fekete leves”, de hozzáértő ember azért már tudhatja, mire is számíthat majd a jobboldal. Az idősebbek (vagy régebb óta fiatalok) erőteljes PTSD-szindrómára a múlt árnyai miatt, a fiatalabbak kellő alapismeret birtokában felkészülten várhatják az újabb szellemi kútmérgezést, a publicisták, véleményformálók pedig munkára, hogy kellő ellensúlyt kapjon a liberális propaganda.

Persze, már aki alkalmas rá. A legfontosabb végkövetkeztetés ugyanis nem az, hogy újraindul a Heti Hetes, hanem, hogy újraindulhat, magyarul megfelelő keretrendszer és táptalaj – no meg persze igény – áll rendelkezésre 16 évvel az állítólagos „jobboldali fordulat” után.

A Heti Hetes baljós szelleme nem csak önmagában szégyenletes, hanem sokkal szégyenletesebb nála az a végóráit élő Orbán-rendszer, amely a szó szoros értelmében igényt teremtett arra, hogy 2016 után – tíz évvel a kimúlás után – ismét feltámadjon hamvaiból.

A Hete Hetes témáival, szereplőivel, szellemiségével együtt csak azt adja, ami a lényege. Megfelelő jobboldali kormányzás esetén fel sem merülne, hogy újraindul, így paradox módon a műsor feltámadása lehet az egyre inkább kimúló NER egyik utolsó bosszúja.

S hogy pont április 12-én tűzik újra műsorra? Ennél beszédesebb szituáció aligha lehetne.

Ebben az országban tényleg semmi, de semmi nem változik.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

