Kigyulladt egy autóbusz Budapest XII. kerületében az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél csütörtök reggel – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.
A tájékoztatás szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, már utómunkálatokat végeznek.
A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – tették hozzá.
A BKK Info Facebook-oldalon azt írták: a 8E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a BAH-csomópont és az Eper utca közötti megállókat, és az 59-es villamospótló autóbusz sem érinti a Márton Áron tér és a Süveg utca megállót.
