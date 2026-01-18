Friss hírek :: 2026. január 18. 07:24 ::

Húszéves a Mária Rádió

Húszéves a Mária Rádió, a 2026-os jubileumi év megnyitóját a budapesti Szent István-bazilikában tartották szombat este a rádió történetét bemutató album bemutatójával, kerekasztal-beszélgetéssel és szentmisével, amelyet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatott be.

Szabó Tamás, a rádió igazgatója köszöntőjében csodának nevezte a Mária Rádió magyarországi elindulását. Felidézte, hogy öt évig dolgoztak a rádió magyarországi létrehozásán minden eredmény nélkül. Végül 2005-ben Csíksomlyón Szűz Máriától kértek segítséget, és ezután két hónappal sikerült megvenni egy épületet; néhány hónap alatt munkatársakat, önkénteseket toboroztak, és elindulhatott a rádió.

A kerekasztal-beszélgetésen Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki maga is a kezdetektől önkéntese a rádiónak, arról beszélt: a Mária Rádió sikere mutatja, hogy sokan szomjaznak Isten igéjére, és sokan készek az ige hirdetéséért áldozatot hozni. Ő is csodának nevezte a magyarországi Mária Rádió megszületését, hangsúlyozva, hogy a csoda nemcsak Isten gondviseléséből és a Szűzanya közreműködéséből születik, de az "emberek nagyszívűségéből" is.

Kiemelte azt is: világstatisztikák szerint a föld lakosságának mindössze 16 százaléka teljesen ateista, és ez a szám is folyamatosan csökken. Az ember ugyanis "javíthatatlanul vallásos", és noha a hagyományos formákkal nehezebben azonosul, de továbbra is keresi Istent - fűzte hozzá.

(MTI)