2026. április 9. 15:10

Repülőrajt helyett már válságkezelő üzemmódról beszél Orbán

Az előttünk álló, egyre súlyosabbnak látszó, és gyorsabban közeledő válságok kivédésének a forgatókönyvein dolgozom - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az Indexnek adott csütörtöki interjújában.

A kormányfő azt mondta: Magyarország most válságkezelő üzemmódban van a háború kitörése óta, és várhatóan az egész évben abban marad, és ha a Jóisten nem segít meg bennünket, akkor még jövőre is.

Ezért azon dolgozik, hogyan tudják megvédeni a rezsicsökkentést, hogyan tudják megvédeni a védett árakat, és hogyan tudják megakadályozni, hogy az élelmiszerek ára ne induljon ismét felfelé - jelezte.

(MTI)