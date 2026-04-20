A Tisza visszavágja a képviselőkre költött pénzt

Magyar szerint volt egy olyan vállalásuk, 2,5 millió forintra csökkentik a miniszterelnöki fizetést – felelt a Tisza-elnök a Klubrádió kérdésére a mai sajtótájékoztatón.



A Fidesz szerinte tízmillió forintokat égetett el, majd a köztévén keresztül a Fidesz-szavazóknak üzent. Kb. 120 milliárd forintot kaptak 4 év alatt a képviselők, többek közt lakhatási vagy benzintámogatásra, nagy részét a frakciónak, majd a pártnak utalták. Az Állami Számvevőszék feladata lett volna ennek vizsgálata.

„Nálunk a teljes transzparencia, a jó gazda hozzáállása”, nem lesznek kamuállásokban rokonok-szeretők. Azt akarják biztosítani, mi az a minimum, ami kell a szakmai munkához. A többi költséget le fogják vágni - számol be a Telex.