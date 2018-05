Anyaország :: 2018. május 28. 09:01 ::

Fideszes rekord: 2010-ben 42 államtitkára volt Orbánnak, most már 60-an vannak

Egyre több állami vezetővel és államtitkárral kezdi ciklusait a miniszterelnök: míg 2010-ben 42 államtitkárral vágott bele, 2014-ben már 53-mal indult, most, a negyedik Orbán-kormány hivatalba lépését követően pedig már 60 államtitkárt neveztek ki, majdnem másfélszer annyit, mint nyolc évvel ezelőtt. A miniszterek is megsokasodtak: 2010-ben még elég volt 9 bársonyszék, most már ők is 13-an vannak - derül ki a Blikk összesítéséből.



Az új államtitkárok május 22-én tették le esküjüket a Parlamentben

És noha a Miniszterelnökség sok feladatát és hatáskörét elvesztette a korábbiakhoz képest Lázár János miniszter távozásával, és kihasítottak belőle egy külön Miniszterelnöki Kormányirodát, ennek ellenére náluk is megsokasodtak az államtitkárok: míg egy éve csak nyolc államtitkár dolgozott ott, most már tízzel rendelkezhet Gulyás Gergely miniszter. Az Emberi Erőforrások Minisztériumnál a jelek szerint takarékosabb üzemmódra kapcsoltak: kilenc államtitkár dolgozik, miközben két évvel ezelőtt Balog Zoltán akkori miniszternek még kereken egy futballcsapatnyi, azaz 11 államtitkára volt.

Az új Innovációs és Technológiai Minisztériumnál sem spóroltak az államtitkárokkal: Palkovics László miniszter nyolc államtitkárt irányíthat. A legkevesebb államtitkár a belügyi és a honvédelmi tárcánál található, három-három politikust is elegendőnek találtak.

A ciklus végére még rosszabb lesz

Az állami vezetők száma ráadásul a ciklus előrehaladtával szinte folyamatosan növekszik. A harmadik évre például már 5-6 államtitkárral hízott az állami vezetők köre.

– Az államtitkári kar duzzadását már a Gyurcsány-kormány alatt láttuk, akkor ennek koalíciós oka volt: a szövetséges SZDSZ-nek kellett a vezető politikusait államtitkári pozícióba emelni – mondta Kiszelly Zoltán politológus.

– Az Orbán-kormányban szintén történt 2010-től egy minőségi ugrás, ami azt jelenti, hogy a szakállamtitkárok száma növekedett, akik a különböző részterületekért felelnek. Az államtitkár-helyettesek is azért lettek többen, mert ők viszik az olyan alterületeket, mint például a felsőoktatás – tette hozzá.

Egymilliós fizetés, szolgálati autó, hivatali lakás



A 2010-ben létrehozott államigazgatási struktúrában az államtitkár a miniszter teljes jogkörű helyettese, akinek munkáját a miniszter irányítja.

Az államtitkárok bruttó fizetése 997 200 forint volt, amely éves szinten közel 12 millió forintot jelent.

Ehhez az összeghez jön hozzá juttatásként a hivatali autó, amit magáncélra is használhatnak, illetve kiemelt egészségügyi ellátást vehetnek igénybe, valamint a vidéki államtitkárok hivatali lakást is igényelhetnek.