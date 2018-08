Anyaország, Videók :: 2018. augusztus 1. 12:42 ::

Újra narancsba borul a Hír TV, Olgának már szóltak, hogy csomagolhat

Megkezdődött a hatalomátvétel a Hír TV-nél - írja a Magyar Nemzet volt munkatársai által működtetett Magyar Hang.



Fotó: Index

Répásy Bálint az új vezérigazgató, aki a bezárt Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-nél korábban üzletfejlesztési igazgatóként dolgozott, Szikszai Péter a tartalmi helyettes, Korda Judit a másik helyettes, Pósa Árpád az online vezető, Mentes Katalin a hírigazgató – a lap információi szerint ezt jelentették be a fél 11-re összehívott állománygyűlésen. Elbocsátásokról konkrétumot nem mondtak, de a struktúra változik. Mindössze három perces volt a tájékoztató, kérdezni nem lehetett.

Nyerges Zsolt korábbi tájékoztatása szerint a fél 11-es eligazítás után sajtótájékoztatót tartanak.



Nyerges Zsolt nyilatkozik a sajtónak (fotó: Kaszás Tamás / Index)

Szerda délelőtt tíz óra előtt érkezett meg a televízió épületébe Nyerges Zsolt tulajdonos, valamint a régi vezetők közül Liszkay Gábor, Szikszai Péter, Mentes Katalin és Korda Judit is. Kálmán Olgával már tárgyaltak a gyűlés előtt, és biztosan távozik.

Az Indexnek Csintalan Sándor azt mondta a tévé székháza előtt állva, hogy vagy kirúgják, vagy önként távozik. Hozzátette: biztos abban, hogy irányváltás lesz a tévénél, és a kormányhoz és a Fideszhez lojális irányba állítják ismét. A tévé pár munkatársa délelőtt megpróbált Facebook-élővel jelentkezni az épületből, ám a biztonságiak megakadályozták, és kitessékelték őket.

Liszkay Gábor azt mondta reggel az épület előtt, hogy tanácsadó lesz.

Háromnegyed 10 körül megérkezett az épülethez Gulyás Balázs és Wahorn András, mindketten a Szabadfogás felvételére jöttek. Előbbi 2Rule-pólóban – írja a 24.hu. A felvételt 11 órakor kellett volna elkezdeni, de Dévényi István műsorvezető éjszakai Facebook-bejegyzése szerint sms-t kapott arról, hogy számítsanak arra, hogy nem engedik be őket. Ez meg is történt, nem jutottak be. Gulyás Balázsnak és Wahorn Andrásnak viszont sikerült bemenni az épületbe, ott közölték velük, hogy nem lesz felvétel és azonnal távozzanak.

Délelőtt az Echo TV is a helyszínre érkezett volt Hír TV-s kollégákkal.

A HVG megjegyzi: a Hír TV-nél nemrég volt csoportos létszámleépítés, így a törvényi előírás miatt még másfél hónapig nem rúghatnak ki embereket, de nem is igazolhatnak újakat. Ettől még gyártó cégekkel szerződést bonthatnak és köthetnek.

A HVG információi szerint felvetődött, hogy Császár Attila vagy Élő Gábor lehet a hírigazgató, de fontos szerepet kaphat Szikszai Péter is. A híradós stábok még elindultak forgatni, de a hírigazgató reggeli e-mailje szerint ezek az anyagok valószínűleg már nem neki készülnek – írta a 24.

Azt már kedd este megírta az Azonnali, hogy a biztonsági céget lecserélték a kormányközeli Valtonra.

Frissítés: percek alatt átvették az irányítást

Pillanatok alatt fordítottak a Hír TV kormányrúdján a csatorna új tulajdonosai. Nyerges Zsolt mindössze kétperces beszédet mondott a televízió munkatársainak és bejelentette Liszkay Gábor — és ezzel a kormányközeli hangem — érkezését – írja a 24.hu.



Liszkay Gábor és Szikszai Péter (fotók: Marjai János/24.hu)

Megerősítették: távozik a csatornától Kálmán Olga, továbbá Bodacz Balázs, Zimon András a Riasztás stábja is.

A Hír TV irányítása a NER jólismert szereplőinek kezébe került: a bezárt Magyar Nemzeti Kereskedőházak Zrt.-től igazoltak vezérigazgatót, a tartalomért a Mészáros-birodalom korábbi médiavezetője, Szikszai Péter felel a jövőben. A hírigazgató Mentes Katalin lesz, aki Szikszai Péterrel együtt távozott az Echo TV-től idén januárban.

Nyerges Zsolt, bár ígéretet tett rá, nem tartott sajtótájékoztatót.

Szikszai korábban a Hír TV-nél, majd a Magyar Időknél dolgozott, a munkatársak nagyjából háromnegyede számított az érdezésére. Ami olaj lehet a tűzre, több Hír TV-s szakember szerint fennálla veszélye, hogy Szikszait a bosszú vezėrelheti, az ő ėrkezėse miatt sokan maguktól felállhatnak.

Az állománygyűlés mindössze pár percig tartott, kérdezni nem lehetett.

Nyerges Zsolt beszéde:

Jó napot kívánok! Szervusztok! Mivel 1-2 kivétellel csak a képernyőn keresztül ismerem a jelenlévőket, bemutatkozom: Nyerges Zsolt vagyok. Nem szoktam hosszú beszédeket tartani, és most sem fogok. Azért kértem ennek az értekezletnek az összehívását, hogy személyesen tudjam bejelenteni a tulajdonosváltásból következő legfontosabb változásokat. Elsőként: mindenkinek szeretném megköszönni az eddigi munkáját. A HírTV a médiapiaci változások közepette is sikeresen őrizte meg pozícióját, és ez minden dolgozójának az érdeme. Másodszor: bár sok találgatás megjelent a csatorna sorsával kapcsolatban, tulajdonosként örömmel mondhatom és erősíthetem meg, hogy a HírTV helyzete stabil, a csatorna tovább működik, a jövője biztosított. Végül: sokan megírták az elmúlt napokban - és az erről szóló hírek igazak is -: én magam sosem foglalkoztam a médiával, és ezen a jövőben sem szeretnék változtatni. Vagyis a tulajdonosi szerepvállalásnál nem fogok jobban belefolyni a HírTV életébe. Azt viszont pontosan tudom, hogy egy hír- és közéleti csatorna esetében nincsenek üresjáratok, a műsorgyártás folyamatos figyelmet igényel. Ezért Liszkay Gábort kértem meg, hogy legyen a médiatanácsadóm, és szakmai szempontból irányítsa a csatorna működését, Gábor pedig elfogadta a felkérést. Ezen a ponton szeretném megköszönni Pauwlik Lászlónak, hogy ebben az átmeneti időszakban vállalta a vezérigazgatói tisztséget, és utódjául Répásy Bálintot nevezem ki. Köszönöm a figyelmet, ezzel át is adom a szót Bálintnak.

Pár perccel 11 óra után derült ki, hogy a sajtótájékoztató belengetése hazugság volt. Nyerges Zsolt az épülettől egyenesen az autójához ment, az újságírók nem tudták feltenni kérdéseiket, és további tájékoztatást sem adott.

Így távozott Kálmán Olga

Az N1TV-nél szerencsére pont üresedés van - csak éppen pénz nincs...