Toroczkai: ez nem a rezsivédelem, hanem az infláció költségvetése

A 2023-as költségvetést módosító javaslat is téma volt ma a parlamentben.

Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint a költségvetés nem rezsivédelmi vagy honvédelmi, hanem egy inflációs költségvetés. Jelezte: a kormány annak idején 5 százalékos inflációval tervezte a büdzsét, holott már akkor is látszott, hogy ez nem tartható. Azóta az adatot 15 százalékosra módosították, pedig a decemberi infláció már 25 százalékos volt - mondta. Növekedett a kiadási és a bevételi főösszeg is, előbbi azonban nagyobb mértékben, így a hiány is ezermilliárd forinttal lett magasabb - sérelmezte. Szigorúbb költségvetést szorgalmazott.



Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A GDP-ről szólva közölte: 2021-ben 7,1 százalékos volt, tavaly 4,6 százalékos, míg idén már csak 1,5 százalékos növekedéssel számol a kabinet. Kijelentette ugyanakkor, hogy a GDP a magyar emberek jóléte szempontjából értékelhetetlen, ezért azt javasolta: ne ezt az adatot hangsúlyozzák, ahelyett a bruttó nemzeti jövedelemmel kellene számolni.

Az államadósságról azt mondta: sokkal drágább lesz az állam működésének finanszírozása. A bruttó adósság több mint 45 ezer milliárd forint lett tavaly, idén már csaknem 49 ezer milliárd forintos. "A gyerekeink és az unokáik is nyögni fogják a mostani elhibázott politikát" - jelentette ki.

A rezsivédelmi alap növeléséről azt mondta: valóban meg kell védeni a magyarokat a jelenleg zajló világpolitikai folyamatoktól. Az alap azonban azért tudott jelentősen növekedni, mert emelkedett az energiaágazat bevétele, különösen a Molé. Vagyis szerinte megint a magyarokkal fizettették meg ezen kiadás költségét a tankoláson keresztül.

Az egészségügy továbbra is alulfinanszírozott - kifogásolta. Azt mondta: olyan szerkezeti átalakítást várnak a kormánytól, amely együtt kezeli a magán- és az állami szektort.

Fontosnak nevezte annak vizsgálatát is, hogyan nőtt a hozzájárulásuk az Európai Unió működéséhez. Szerinte az unióval üzleti szerződést kötött az ország, ezért a kormánynak be kell tartania annak minden részét. Ha Brüsszel nem küldi a támogatást, a kormány se utalja az uniós befizetést! - szorgalmazta.

(MTI)