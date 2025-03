Anyaország, Politikusbűnözés :: 2025. március 24. 12:08 ::

A "közösségben uralkodó belső viszonyok miatt" távozik a pártból Magyar Péter koordinátora

– Hosszú és mély vívódás után úgy kellett döntenem, hogy szeretett politikai közösségemben uralkodó belső viszonyok miatt a közösséget elhagyom. A mai napon beadtam azonnali hatályú felmondásomat – közölte Farkas Dezső Facebook-oldalán. Magyar Péter február elején jelentette be, hogy Pósfai Gábor veszi át a párt operatív működésének vezetését, ekkor jelezte azt is, hogy Farkas Dezső a Tisza-szigetek munkáját koordinálja majd.



Fotó: Facebook

Farkas úgy fogalmazott: "Úgy döntöttem, hogy az általam mindig is képviselt prioritások: a jövőépítés és Magyarország elmúlt 20 éves politikai kultúrájának meghaladása érdekében új politikai közösség szervezését kezdem meg. Meggyőződésem, hogy a magyar választók megérdemlik, hogy ne csak a politikusok által felkínált variációk közül választhassanak." Egyúttal hozzátette: távozása okairól nem kíván semmilyen fórumon nyilatkozni.

Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött hozzászólásban reagált Farkas távozására. A pártelnök azt írta: "Farkas Dezső nem a TISZA-ban uralkodó belső viszonyok miatt távozik a Párttól, hanem mert több érzékeny és a politikai közösségünk számára érzékeny és káros információt elhallgatott előlünk."

A Tisza elnöke hozzátette: a távozás semmilyen fennakadást nem okoz a szervezetben, a Tisza-szigetek irányítását ideiglenesen Tóth Péter kampányfőnök veszi majd át. Azzal zárta: "Dezsőnek sok sikert kívánunk az új politikai közösség építéséhez. Szerencse, hogy időben kiderült, hogy ki az aki valóban a rendszerváltást támogatja, és ki az, aki nem."

Farkas Dezső neve az elmúlt héten a kormányközeli sajtóban annak kapcsán került elő, hogy a Magyar Nemzet szerint Farkas a feleségén keresztül a Fuzik-ügyben "az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb korrupciós ügyében lehet érintett".

Feloldották a pénzzel kapcsolatos félelmeket

Feleségén keresztül is érintett Farkas Dezső, Magyar Péter embere a Fuzik-ügyben, ami az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb korrupciós botránya, és amelyben Horváth Csaba, Molnár Zsolt, Baja Ferenc és Tóth Csaba korábbi vagy jelenlegi szocialista politikusok is a vádlottak padján ülnek – írta a Mandiner. A fideszes portál annak kapcsán tárta fel Farkas múltját, hogy a Tisza elnöke februárban bejelentette: a jövőben Farkas Dezső is visszatér a fedélzetre, és "a Tisza-szigetek egyre bővülő, hazaszerető közösségének a munkáját fogja koordinálni és irányítani az eddigi csapattagokkal közösen".

A portál szerint a Fuzik-ügynek Farkas Dezső felesége, F. Márta is a vádlottja, akit az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével vádol.

F. Márta a vádirat szerint a költségvetésnek 97 millió forint vagyoni hátrányt okozó Future cégcsoport vezető tisztségviselőjeként követte el a bűncselekményt azzal, hogy a számlagyáras ügy elsőrendű vádlottjától, Fuzik Zsolttól átvette a visszahordott készpénzösszegeket.

Azt is írták, Farkas volt az, aki átvette a bűncselekménnyel megvádolt F. Márta helyét az ügyben érintett Future FM Zrt. igazgatóságában, azonban onnan néhány hete távozott.

– A Future FM Zrt. egyébként annak a Future cégcsoportnak a része, amely Mesterházy Ernőhöz, Demszky Gábor egykori főtanácsadójához köthető – írta a portál, amely úgy tudja, a Tisza-szigetek koordinátora is azok közé tartozik a szűk párteliten belül, akik kifejezetten szorgalmazzák a baloldali pártokkal való választási összefogást. Azt is írták, más zűrös ügyei is voltak a Tisza-szigetek koordinátorának, aki több olyan furcsa szolgáltatást is kínált a honlapján, melynek nyomait később ugyan megpróbálta eltüntetni, de nem sikerült, így ma is fellelhető, hogy a honlapon korábban megtalálható információk szerint a kínált workshopján például "feloldották a pénzzel kapcsolatos félelmeket".

– Akinek a pénzzel nem, de az életmódjával voltak problémái, azok pedig a "Farkas Szemlélet" nevű kurzus keretei között fejleszthették magukat. A honlap leírása szerint a "Farkas Szemlélet segít áttörni az üvegplafont, legyőzni a mentális gátat, amivel szembe nézel". Továbbá a "kurzus segít leküzdeni a mindennapi problémákat, mert olyan mentális képességgel ruház fel, amivel könnyebben veszed az akadályokat". A weboldal szerint ezt a kurzust azoknak találták ki, akik "elakadtak az életben", akiket "nyomasztják a napi problémák", és akik "szomjaznak a sikerre" – olvasható a portál cikkében. Jelezték, a szolgáltatásokat 40 ezer forinttól kezdődően kínálta Magyar Péter bizalmi embere.

A portál úgy tudja, Farkas Dezső kifejezetten elégedetlen volt a pozíciójával a Tisza Párton belül, úgy érezte, az ő és a pártvezetésben meglévő riválisai képességei alapján komolyabb feladatok ellátásával kellene megbíznia őt Magyar Péternek.

Ami talán nem meglepő annak tükrében, hogy Farkas volt az, aki több mint 100 millió forintot költött a párt EP-kampányát lezáró rendezvényre a Hősök terén.

