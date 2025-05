Anyaország :: 2025. május 23. 12:32 ::

Publicus: hét százalékkal vezet a Fidesz előtt a Tisza, bejutó helyen a DK és és Mi Hazánk

Hét százalékkal verné a Tisza Párt a Fideszt, ha most vasárnap tartanának parlamenti választást – a többi között ez derül ki a Publicus Intézet friss, lapunk számára készített felméréséből. Tízből hat ember annak örülne, ha 2026-ban a Fidesz elveszítené a parlamenti választást – írja az intézethez hasonlóan erősen balos elfogultságú Népszava.

A reprezentatív kutatás szerint a biztos szavazó pártválasztók 43 százaléka támogatja a Tisza Pártot, míg a kormánypárt jelenleg 36 százalékon áll. Majdnem ekkora a különbség a két párt között a másik kategóriában, a teljes népesség körében. Itt 30 százalék mondta, hogy Magyar Péter pártjára szavazna, 24 százalék pedig a jelenlegi kormánypártokra, miközben magas, 32 százalékos a bizonytalanok aránya.

A kisebb pártok között a DK 9 százalékon áll a Publicus felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók körében, és még a Mi Hazánk vinné át 5 százalékkal a parlamentbe jutási küszöböt (a Publicus kiváltképp szereti alulmérni az általuk nem kedvelt pártot, és persze felül az immár Gyurcsány-mentes Dobrev-koalíciót – a szerk.). A Magyar Kétfarkú Kutyapárt 3, az MSZP pedig 1 százalékát kapná meg a szavazatoknak.

Figyelemre méltó, hogy ebben a csoportban még mindig 2 százaléknyi válaszadó említette meg a jelenleg nem létező „ellenzéki összefogást” arra a kérdésre, hogy kire szavazna.

A Momentum ugyanakkor gyakorlatilag „elfogyott”, a felmérés szerint 0 százalékon áll. A párt számára gyászos eredménynek köze lehet ahhoz, hogy Fekete-Győr András az adatfelvétel előtt néhány nappal szólította fel a pártot, hogy ne induljanak el a 2026-os választásokon, mert a részvételük veszélyezteti a kormányváltást, ez pedig a maradék szavazójukat is eltéríthette. Emellett eltűnt a palettáról a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd is, náluk szintén nulla százalék jött ki (vagyis a kerekítés szabályainak megfelelően fél százaléknál kevesebben említették őket).

A magyarok több mint kétharmada elégedetlen azzal, ahogy az országban mennek a dolgok, 54 százalék a „nem elégedett”, 15 százalék pedig az „inkább nem elégedett” választ jelölte meg a Publicus május közepén készült kutatásában. Ezzel szemben csupán minden tizedik ember mondta, hogy „teljes mértékben”, további 19 százalék pedig azt, hogy „inkább” elégedett. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt két hónapban a Fidesznek nem sikerült megfordítania a közhangulatot, márciusban 1-1 százalék eltéréssel szinte ugyanilyen volt a felnőtt lakosság hangulata az ország ügyeit illetően. Kizárólag a Fidesz szavazói körében vannak többen az optimisták: 82 százalékuk szerint mennek jó irányba a dolgok, ez az arány az ellenzékiek körében 4, a bizonytalanok között 29 százalék.

Az összes megkérdezett 85 százaléka állította, hogy ha most vasárnap lennének az országgyűlési választások, biztosan elmenne szavazni, további 4 százalék valószínűleg részt venne a szavazáson. 6 százalék biztosan, további 2 százalék pedig valószínűleg távol maradna az urnáktól. A kormánypárt híveinek 93 százaléka biztosan, 5 százaléka pedig valószínűleg elmenne szavazni, de ennél is lelkesebbek az ellenzéki szavazók: 97 százalékuk biztosra, további 2 százalék pedig valószínűre mondta a részvételét. Emellett komoly szerepe lehet a következő választásokon annak, hogy a bizonytalanok közül végül mennyien járulnak az urnákhoz – most 64 százalékuk mondta biztosra, további 7 százalék pedig valószínűnek, hogy elmegy szavazni.

Összességében tízből hat ember annak örülne, ha 2026-ban a Fidesz elveszítené a parlamenti választást, 28 százalék szeretné, ha Orbán Viktor pártja tovább kormányozhatna. (12 százalék nem válaszolt a kérdésre). A bizonytalanok 20 százaléka mondta, hogy jobban örülne, ha maradna az Orbán-uralom, 45 százalékuk viszont a vereségükkel lenne elégedettebb.

Ebben a kérdésben is megmutatkozik a Tisza egyik problémája is: amíg a férfiak 24, a nők 33 százaléka örülne a Fidesz győzelmének. A kormányváltásnak szurkolók aránya a férfiak körében 66, a nők között 54 százalék.

A Fidesz győzelmét a községekben várnák leginkább (37 százalék), de még itt is jóval magasabb, 50 százalékos azok aránya, akik egy ellenzéki győzelemnek örülnének.