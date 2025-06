Anyaország :: 2025. június 2. 17:31 ::

Kalapáccsal támadtak Jeszenszkyre - szerinte az ukrán-magyar szerződés miatt

Saját háza kapualjába támadták meg Jeszenszky Gézát - értesült a Klubrádió. Megkeresték a volt külügyminisztert, aki elmondta, vasárnap kora délután Budapesten, az egykori Kárpátia vendéglő épületénél kalapáccsal támadt rá és feleségére egy férfi. Jeszenszky Géza koponyasérülést szenvedett, és jelenleg is kórházban ápolják.



Fotó: Neokohn / Lakos Gábor

Az Antall-kormány külügyminisztere elmondása szerint feleségével éppen hazafelé tartott, amikor házuk kapuján belépve hirtelen erős csapást érzett a fején. Először azt hitte, kő esett le a mennyezetről, de a második ütés után megfordulva felismerte az elkövetőt. Mint kiderült, ugyanaz a férfi volt, aki két évvel ezelőtt már hasonló módon bántalmazta. Akkor csavarokkal okozott sebeket a fején és a vállán, most azonban "jobb szerszám", egy kalapács volt nála.

Az elkövető nem csak a volt külügyi tárcavezetőt – és későbbi washingtoni és oslói magyar nagykövetet –, hanem a feleségét is bántalmazta, aki "szerencsére megúszta egy púppal". Mindezt a házuk melletti egykori Kárpátia vendéglő közelben álló pincére észrevette, aki megpróbálta megakadályozni a bántalmazást. Neki köszönhetően az elkövető nem folytatta a támadást, és elmenekült a helyszínről, de nem tudták azonnal feltartóztatni, mivel fegyver volt nála. A pincér értesítette a rendőrséget, akik végül a Fővám téren elfogták a tettest.

Jeszenszky Gézát súlyos koponyasérüléssel szállították kórházba, ahol még vasárnap este megoperálták. A koponyatöréssel is járó sérülés életveszélyesnek minősült, de az orvosok szerint várhatóan felépül, bár egy hetet biztosan kórházban kell töltenie.

A rendőrségnek az elkövető bevallotta tettét, azonban az indokairól ellentmondásos információk láttak napvilágot. Jeszenszky Géza azt mondta, a rendőrségnek valamilyen magánéleti problémákra hivatkozott, és azt állította, hogy valakit bántalmazni akart. Azonban a volt külügyminiszter szerint ez egy egyértelműen célzott támadás volt ellene. Kiemelte, hogy két éve is megtámadta ugyanez az ember, de feleségét akkor és most is csak akkor bántotta, amikor megpróbált beavatkozni. Jeszenszky Géza szerint az elkövető célja az lehetett, hogy "eltegye láb alól", vagy legalábbis súlyosan megsebesítse.

Jeszenszky Géza úgy nyilatkozott a rádiónak, hogy gyakran kap fenyegetéseket, és "felelősségre vonó" megnyilvánulásokat. Szerinte a bántalmazás hátterében politikai motivációk is állhatnak, utalva egy 1993-as magyar-ukrán szerződésre, amelyről egyesek azt hirdetik, hogy az Antall-kormány "eladta Kárpátalját" ahelyett, hogy "visszafoglalta volna". A volt külügyminiszter, bár nem gondolja, hogy az elkövető az Orbán Viktor miniszterelnök által meghirdetett Harcosok Klubjának tagja lenne, de szerinte a férfit "harcra hívták, és ő engedelmeskedett". Jeszenszky úgy véli, ez a légkör, és az 1993-as vádak lehettek az elkövető motivációi.

A volt politikus elmondása szerint ugyanez a férfi már két éve is megtámadta őt az udvarukon, de akkor nem sikerült elfogni. A rendőrség Jeszenszky Gézát és a feleségét kihallgatta, a mentők pedig azonnal a kórházba szállították a sérült politikust, és feljelentést tettek.

Frissítés: az elkövető azt állítja, nem tudta, kikre támad rá

Őrizetbe vették azt a férfit, aki Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadt vasárnap délután. A rendőrök a Fővám téren fogták el a feltételezett elkövetőt. G. Ferenc beismerő vallomást tett, a hatóságok előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete, valamint súlyos testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozók vizsgálják, hogy az érintett férfinek köze lehetett-e a 2023-ban elkövetett támadáshoz, írja az Index.

A 70 éves férfinél a támadáshoz használt kőműveskalapácson kívül egy csavarhúzót, egy benzinnel töltött befőttesüveget és öngyújtót is találtak. G. Ferencet a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályán előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete, valamint súlyos testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A gyanúsított beismerő vallomása szerint nem tudta, kikre támad rá, egy megmagyarázhatatlan érzés hatására, véletlenszerűen választotta ki áldozatait. Elmondása szerint a benzint és az öngyújtót nem a támadáshoz akarta felhasználni, hanem később önmagával akart így végezni.

A budapesti nyomozók a 70 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Az elmeszakértő bevonásával folytatott nyomozásban vizsgálják, hogy a gyanúsítottnak köze lehetett-e a volt miniszter ellen 2023-ban elkövetett támadáshoz.