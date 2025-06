Anyaország :: 2025. június 10. 16:01 ::

"A miniszterelnök öccsével üzleteltek, tudjátok, mennyi az annyi, és merre hány méter"

Befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt eljárás folyik a Központi Nyomozó Főügyészségen egy olyan ügyben, amelyben a miniszterelnök öccsének, Orbán Áronnak az üzlettársait jelentették fel – írja a Telex nyomán a 24.

A lap azután kezdett el foglalkozni a témával, hogy tavaly októberben kiszivárgott egy hangfelvétel (pontosabban közzétette "a szélsőjobboldali Kuruc.info nevű oldal", ahogy a Telex hosszú cikkében meg is írta , ellentétben az azt szemléző 24-gyel), amelyen a miniszterelnök testvére Héjj Dávid fideszes országgyűlési képviselővel, a kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős kormánybiztossal beszélget. A felvétel arról árulkodott, hogy Orbán Áron és társai vízumügyek intézésében érdekeltek, de egyes vízumkérelmeiket a hatóságok blokkolják. A Telex kiderítette, hogy a blokkolt kérelmek miatt sok haragosa lett Orbán Áron társainak, akik visszakövetelték a pénzüket.

A lap szerint egyikük Nepálból hozott volna be munkaerőt, de végül sem a nepáliak nem kaptak beutazási engedélyt, sem ő nem kapta vissza a pénzét. A férfi ezért feljelentést tett. Nem sokkal később váratlanul meghalt, a Telex azonban megszerezte azt a pendrive-ot, amin titokban rögzített hangfelvételeket, belső levelezéseket, szerződéseket, fiktív munkaszerződéseket, valamint vietnámi, indiai, nepáli, pakisztáni, török, kurd, arab és más nemzetiségű személyek által beadott munkavállalói kérelmeket is tárolt. A Telex rátalált arra az üzenetre is, amit Orbán Áron társa az egyik elégedetlenkedő iráni partnerének írt, aki állítólag fenyegette:

A miniszterelnök öccsével üzleteltek. Tudjátok, mennyi az annyi és merre hány méter.

A Telex információja szerint Orbán Áron társának asszisztense is feljelentést tett, elárulva, hogy a vállalkozó utasítására dokumentumokat hamisított annak érdekében, hogy külföldiek bejöhessenek az országba. Orbán Áron cégének, a Multi Shoot Zrt.-nek a munkafolyamatban az volt a szerepe, hogy a munkavállalóknak időpontokat foglaljon a külképviseleteken.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt írta: az ügyben folyamatban van a nyomozás, az eljárásról így további adat nem közölhető. A Telex nem hivatalos forrásból úgy tudja: eddig a két feljelentőt hallgatták meg, akik közül az egyik áprilisban meghalt.