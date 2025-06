Anyaország :: 2025. június 12. 12:18 ::

Direkt36: egy nemzetbiztonsági ellenőrzés után hivatalosan kimondták, hogy Georg Spöttle kapcsolatban áll az orosz titkosszolgálattal

A Direkt36 friss oknyomozása szerint nemzetbiztonsági kockázatként azonosították a kormánymédia egyik gyakran szerepeltetett elemzőjét, a korábban fideszes színekben önkormányzati választáson is induló Georg Spöttlét.

A portál szerint minderre úgy derült fény, hogy Spöttle egy meg nem nevezett ismerőse jelentkezett a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) alá tartozó Magyar Diplomáciai Akadémia diplomataképző programjára, annak reményében, hogy később diplomataként helyezkedhet majd el. A program része volt az alany nemzetbiztonsági átvilágítása is, itt pedig megállapították, hogy a jelölt közeli ismerőse, Georg Spöttle az orosz titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban.

A lap megkérdezte Spöttlét az ügyről, de ő nem reagált a megkeresésére, a Miniszterelnöki Kabinetiroda pedig úgy hárította el az érdeklődést, mintha Spöttle nemzetbiztonsági átvilágítására kérdeztek volna rá. Ezzel kapcsolatos válaszuk úgy hangzott: „Georg Spöttle átvilágítását semmilyen kormányzati szerv nem rendelte meg, átvilágításával a nemzetbiztonsági szolgálatok ilyen formában nem foglalkoztak.”

A Direkt36 forrásai szerint az elmúlt tíz évben leginkább migrációs témában megszólaló elemző komolyan felháborodott azok után, hogy ismerőse megbukott az átvilágításon, tekintve, hogy nemcsak futó ismerősök voltak, Spöttle régóta egyengette a diplomataképzésre jelentkező személy útját, és próbálta kormányzati kapcsolatai segítségével diplomata álláshoz segíteni. Információik szerint Spöttle egyenesen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternél lobbizott, hogy ismerőse a nemzetbiztonsági kockázat megállapítása ellenére is részt vehessen a diplomataképzésen, de ezt a miniszter sem vállalta be. A lap szerint van összefüggés e sértődés és aközött, hogy Spöttle nem is olyan rég bejelentette, hogy visszavonul a közélettől. (Aztán persze mégsem tette.)

Spöttle orosz kapcsolatairól a lap azt írja, fő kapcsolata a budapesti orosz nagykövetségen Oleg Szmirnov katonai attasé volt, akivel kapcsolatban korábban is jelentek meg információk, hogy az orosz katonai titkosszolgálat (GRU) tisztje, és akinek jelenléte és kapcsolata a Magyar Honvédség vezetésével NATO-szövetségesek értetlenségét is kiváltotta. Spöttle az ő közreműködésével utazhatott el az orosz védelmi minisztérium által szervezett moszkvai konferenciára, melyről később azt mondta, az őt ott ért impulzusok alapján publikálni fog majd magyar újságokban és televíziókban.

„2024. március 6-án például Oleg Szmirnov ezredes, a budapesti orosz nagykövetség katonai attaséja és egyben a GRU hírszerzője két angol nyelvű propagandaanyagot küldött ki több címzettnek. A néhány oldalas, a budapesti orosz nagykövetség fejlécével és non-paper (nem hivatalos) megjelöléssel ellátott dokumentumok címe az volt, hogy »A nyugati országok szerepe az ukrajnai konfliktusban« és »A helyzet Ukrajna körül«” – írja a Direkt36, úgy folytatva, hogy e szövegek tartalma nagy fokú egyezést mutat Spöttle későbbi nyilatkozataival. Például, amikor olyanokról beszélt, hogy a Krím és a Donbász mára orosz terület, a háborúnak pedig csak akkor lehet vége, ha Ukrajna lemond ezekről a területekről, illetve végbemegy Ukrajna „nácitlanítása”.

Egy másik, a lap birtokába került dokumentum szerint Georg Spöttle 2024 áprilisában egy angol nyelvű levélben hálálkodott Szmirnovnak, amiért zöld utat kapott a részvétele a 2024. augusztus 12-13-i Moszkvai Nemzetközi Biztonsági Konferencián.

– Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy új impulzusokat adjak és kapjak a nemzetközi politika és biztonság területén, valamint hogy az az eredményeket Magyarországon a televízióban és az újságokban is publikáljam – írta Spöttle levelében, ami a Direkt36 cikkében eredetiben is olvasható. Oleg Szmirnov egyébiránt 2024 szeptemberében fejezte be magyarországi ténykedését, amikor lejárt a kiküldetése, búcsúfogadására Spöttle is meghívást kapott.

Spöttle csak ennyit reagált

Az Index megkereste a biztonságpolitikai szakértőt, aki a következőképpen reagált a személyével kapcsolatos hírre: