Publicisztika :: 2026. április 15. 21:20 ::

Süllyedő hajó

Amikor arról beszélünk, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt, amelyet nem sodort el a Tisza, akkor arra is gondolunk, hogy az óbaloldal teljes ledarálása mellett a Fidesz is óriásit bukott. Noha hivatalosan ők alkotják majd az új országgyűlés második legnagyobb csoportosulását, a 16 év uralom után ez már az egyértelmű lejtmenet.



Tóth Gabi egyébként nem tartozik a cikkben említett celebek közé, de az internet mémgyárai is látják, mennyire lehet komolyan venni a NER-t

A lejtmenetet pedig egy ekkora pofon után nem lehet megállítani, a politika egész egyszerűen nem így működik. Beszélhetnek ők „sorok rendezéséről”, vagy „megújhodásról”, ezek legalább annyira üres szavak, mint amennyire alaptalan vágyálmok, ezt pedig az érintettek is pontosan tudják. Egy ekkora konglomerátumnál nem lehet csak úgy egyik percről a másikra kirostálni az árulókat, a szerintük oda nem illő elemeket, ráadásul a gazdasági-társadalmi hátország sem egységes már. A gazdasági szereplők egy része, akik politikai szempontból jobbára arctalanok, de (tegyük hozzá: sajnos) mégis jelentős hatalommal bírnak, már vagy a választások előtti utolsó napokban, vagy ezekben a pillanatokban hagyják el a süllyedő „Titanicot”, de egyéb NER-közeli személyek, műsorvezetők stb., akiknek eddig semmi gondja nem volt a rendszerrel, elkezdtek óvatosan Fidesz-ellenes, vagy éppen Tisza-támogató megnyilvánulásokat közzétenni.

Szeretném leszögezni, hogy ha távolságtartóan, a „magasból” szemlélném mindezt, akkor elmondanám, hogy ez a magatartás elfogadhatatlan. Teljesen függetlenül a NER természetétől, ezek az emberek a rendszerből éltek (vagy éppen neki köszönhetik puszta létezésüket), így finoman szólva sem korrekt, hogy most oda kakálnak, ahonnan zabáltak. Nyilván az ilyen embertípustól nem is várna mást az ember, a Fideszt pedig cseppet sem sajnálom, szóval ezt a gondolatot tényleg azért szúrtam csak közbe, hogy leszögezzem: az efféle magatartás szituációtól függetlenül elfogadhatatlan és alávaló.

De milyen ez az embertípus? Sosem köteleződik el őszintén, ezért soha nem is veszíthet, megy tovább az árral (magánéletben is vannak ilyenek bőven). Mindig a győztes oldalon áll, de igazából nem győz úgy igazán soha, hiszen ha baj van, mint patkány hagyja el a süllyedő hajót, majd keres egy másik gazdatestet. Mondanom sem kell, hogy ilyen emberekből, mióta létezik az emberi civilizáció mindig volt bőven, de a 21. század romló tendenciái – mint minden másból, ebből is bőven túltermelnek.

A Fidesz pedig mindent megtestesített, amit a 21. század negatív oldala jelent, éppen ezért repedezik ez a léket kapott, óriási hajótest. Nem egy nap, nem egy hét, de nem is hónap alatt süllyed majd el, de egyértelműen a „B oldal” pörög számára, ahonnan nincs visszaút.



Varga Judit egy nem túl távoli jövőben?

A máskor oly fegyelmezett pártból is bőven tapasztalunk „kiszólásokat”, és ez még bőven csak a kezdet. Ferencz Orsolya „űrkutatásért felelős miniszteri biztos” (már nem sokáig…) saját Facebook-oldalán arról értekezett , hogy a felelősöket „ki kell vágni a nemzeti oldal testéből”, majd később a Telexnek is panaszkodott.

Ugyanebben a Facebook-videóban azt is megemlítette, hogy „a vereség azoknak szól, akik úgy gondolták, hogy az erkölcsöt, kereszténységet, hazaszeretetet helyettesíteni lehet pénzzel és képmutatással".

Vélhetően sok ilyen megnyilvánulás lesz még, de azért Ferenczet volt érdemes kiemelni, mert enyhén szólva is röhejes, hogy az beszél „erkölcsről” és „kereszténységről”, aki ugyanezen a vasárnapon még a saját szavazólapját is meghamisította , hogy a Mi Hazánk jelöltje ne legyen rajta.

Látják? A Fideszben még az is egy ócska hazudozó, aki arról papol, hogy meg kell tisztítani a „nemzeti oldalt”. Pontosan ezért fognak oda jutni, ahová valóak, a süllyesztőbe, és velük együtt süllyednek majd azok a „nemzeti radikálisok” is, akik az utolsó két hétben, egy direkt erre felépített kampány keretében kívántak zavart kelteni a valódi jobboldalon – immáron látjuk, hogy sikertelenül.

Korábban arról beszéltem, hogy egy rosszul kormányzó, fideszes kétharmadot leváltani egy újabb, javarészt NER-ből kinőtt kétharmadra borzasztó választói éretlenséget feltételez, és megmutatja, milyen mélyen van a mai magyar társadalom.

Ezt továbbra is tartom, azzal kiegészítve, hogy sokakat pontosan a NER hozzáállása késztetett erre a lépésre. Ők az elkövetkezendő időszakban fogják majd meglátni, hogy a Fidesztől való megszabadulás – jogos – hevében rossz helyre rakták az ikszet, ugyanis a Tisza helyett a Mi hazánk Mozgalom mellé kellett volna azt biggyeszteni.

Négy év múlva majd kijavíthatják ezt a hibát.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info