2026. április 13. 16:16

Magyar Péter bejelentette az első intézkedéseit; szerinte Szijjártóék éppen dokumentumokat darálnak le

Magyar Péter azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy „sorsdöntő választáson aratott meggyőző, fölényes győzelmet a Tisza és ezzel Magyarország. Erős, kétharmados felhatalmazást kaptunk a magyar emberektől. Jelen állás szerint 138 képviselője lesz a Tiszának, de még nem számolták meg a külképviseleti szavazatokat és az átjelentkezéssel szavazókat, ez majdnem 400 ezer szavazat”. /Frissülő cikk./



A miniszterelnök-jelölt hangsúlyozta: „egy állampárt irányította szeretett hazánkat, mint az 1990-es rendszerváltás előtt. Ha ez a propagandagépezet nem lett volna, illetve az államapparátust tiltott módon nem használták volna pártpolitikai célokra, például a titkosszolgálatokat, a nyomozóhatóságokat, akkor nem sok fideszes képviselő lenne a következő Országgyűlésben. Nem véletlen, hogy soha nem látott részvételi arány lett tegnap, majdnem 80 százaléka szavazott a magyar embereknek. Átérezték a magyarok a legkisebb településtől Budapestig, illetve a hazájuktól több ezer kilométerre élő magyarok is a súlyát a választásnak”.

– Azt várjuk el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. A szabályok szerint legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye, ennél korábban is lehet. A báb köztársasági elnöknek a szabályok szerint harminc nappal a választások után legkésőbb össze kell hívnia az új Országgyűlés alakuló ülését. Arra szólítom fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy a lehető leggyorsabban hívja össze, akár már május 5-ére, vagy, ha korábban lesz jogerős eredmény, akkor korábbra hívja össze az alakuló ülést, illetőleg hívjon meg engem, és, mint a legtöbb szavazatot párt listavezetőjét, kérjen fel mielőbb kormányalakításra – fogalmazott Magyar Péter, aki szerint nem lehet vesztegetni az időt, mert Magyarország minden szempontból bajban van, „kirabolták, tönkretették, az Európai Unió legszegényebb, legkorruptabb országává tették”. A pártelnök leszögezte: „A Tisza-kormány minden magyar embert képviselni fog, azokat is, akik nem a Tiszára szavaztak, minden magyar embert képviselünk a határon innen és túl”.

Magyar Péter leszögezte, a Tisza nem árult zsákbamacskát, elmondták, mi a probléma, és ezeknek a megoldásához rendszerváltásra van szükség, „a hazánkat egy szervezett bűnözői csoport irányította, ahol a politikai bűnözők összefonódnak a gazdasági bűnözőkkel és egy kicsit a médiaelittel, a gazdasági elittel is. Rendszerváltásra van szükség. A Tisza alatt minden magyar embert képviselni fogunk, de bizonyosan nem leszünk tökéletesek. Emberek vagyunk, fogunk hibázni. Ha hibázunk, akkor lesz felelősségvállalás. Nem lesz a hazánk felelősség nélküli ország”.

A pártelnök leszögezte, Magyarország helye Európában volt, van és lesz, „a magyar emberek tegnap napra pontosan 23 évvel az uniós csatlakozásunkról szóló uniós referendum után megerősítették Magyarország helyét Európában és az Európai Unióban”.

Az első intézkedések

Magyar Péter az egyik legfontosabb feladatának az uniós források hazahozatalát nevezte, Ursula von der Leyennel már egyeztetett, és folytatják az egyeztetést. A pártelnök megköszönte, hogy Oroszország és Kína is nyitott a pragmatikus együttműködésre, ahogy Magyarország is, „hiszen a földrajz, az földrajz, Magyarország és Oroszország helye sem fog megváltozni”. Magyar Péter azt ígérte, egyik ország belügyeibe sem szól majd bele Magyarország, ugyanakkor azt kérik, hogy független, szuverén országként tekintsenek Magyarországra.

– Egy szó sem igaz azokból a hazugságokból, amelyekkel a propaganda próbálta félrevezetni a magyar emberek egy részét. Orbán Viktor a saját népét fenyegette, megpróbálta a magyar gyerekeket, az idős szüleinket, az idős nagyszüleinket félelemben tartani. Azzal fenyegette a magyar embereket, ha jön egy másik kormány, elviszik az ukrán-orosz frontra a családtagjaikat. Elképesztő mélységbe süllyed Orbán Viktor, hogy megőrizhesse a lopott szajrét és a hatalmát. Azt üzenem, hogy Magyarországon senki nem akar háborút, Magyarország a béke pártján áll, a Tisza-kormány a béke kormánya lesz – hangsúlyozta Magyar Péter, úgy vélekedve, Orbán Viktor vereségének egyik oka lehet, hogy szinte mindenről beszélt, „csak éppen a magyar embereket érintő problémákról nem. A magyar történelmet a magyar emberek írják. Nem Moszkvában, nem Brüsszelben, nem Washingtonban írják, hanem a magyar utcákon, tereken”.

Magyar Péter bejelentette az első lépéseiket:

korrupcióellenes intézkedéseket hoznak, elindítják Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez,

létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatalt,

Alaptörvényt módosítanak: Magyarországon miniszterelnökként csak két ciklusig szolgálhat bárki.

Magyar Péter leszögezte, mindent elkövetnek, hogy a jogállamot, a plurális demokráciát, a fékek és ellensúlyok rendszerét visszaállítsák.

A Tisza győzelmének titkáról kijelentette: „az emberekkel kell lenni, bele kell tenni a munkát”. A pártelnök hétszáz településre jutott el, nem egy olyan város van, ahol többször járt, elmondása szerint többet volt az utcákon és a tereken, mint a lakásában. A három fiával is kevesebbet találkozott, mint amennyit szeretett volna. „Sokmillió emberrel találkoztam. Sokszázezer embernek belenéztem a szemébe, kezet fogtunk, és arról beszéltünk, miben lehet segíteni” – húzta alá a pártelnök.

A politikus a leendő Tisza-kormányról közölte: a miniszterelnök nem egy napkirály lesz, mint Orbán Viktor, hanem inkább egy csapatkapitány, aki összehangolja a feladatokat, és számít a miniszterei véleményeire, javaslataira, számít a képviselőkre és a magyar emberekre. Sokat változtam a két év alatt és megtanultam, hogy mennyire fontos a közvetlen kapcsolattartás az emberekkel, vagy modern kifejezéssel a részvételiség. Valóban fontos, a demokrácia csak így működhet.

Magyar Péter jobban bevonná az embereket, ami népszavazást, valamint helyi, országos ügyekben online kérdőíveket is jelenthet.

Szerinte Szijjártó Péterék dokumentumokat darálnak le

Magyar Péter a külpolitikáról kifejtette: „világosan döntöttek a magyar emberek. Büszkék arra, hogy a legerősebb szövetségekhez, az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozunk. Büszkék arra, hogy ezer éve azért küzdöttek az őseink, hogy Európához tartozzunk. Büszkék vagyunk arra, hogy védtük Európa határait. Minden magyar ember büszke az európai identitására. Látták az emberek, hogy bármit hazudik az aljas hatalom, szidja és vádolja az Európai Uniót azzal, hogy háborút akarnak, mindenki tudja, hogy az Európai Unió egy békeprojekt”.

A Tisza elnöke úgy látja, „vannak hibái az Európai Uniónak, egy 27 tagállamból álló óriási szervezet rengeteg nemzeti érdekkel, pártérdekkel, lobbiérdekkel. 8-9 évig dolgoztam Brüsszelben a magyar kormány diplomatájaként. Volt szerencsém kiismerni, megismerni az Európai Unió működését. Az ottani kompromisszumkeresés és -kötés nehézségeit, szépségeit. Meg lehet találni a kompromisszumot. Itt vagyunk, én személyesen és Magyarország is kész arra, hogy hozzájáruljon a kompromisszumokhoz. Lesznek vitáink, de ezzel semmi gond nincs, minden tagállam azért van ott, hogy a saját nemzeti érdekét képviselje. Nem azért megyünk oda, hogy harcoljunk, és utána kiírjuk a magyar embereknek óriásplakátra, hogy Brüsszel gonosz. Vállalom, hogy mindig a magyar emberek érdekét fogom képviselni. Kőkeményen, de nagyon őszintén a magyar érdekeket fogom képviselni”.

Sokan úgy vélték, hogy eltűnt Szijjártó Péter, hiszen nem lehetett látni Orbán Viktor beszédénél. Mindenkit megnyugtatok, megvan. Ma 10 órakor megjelent a külügyminisztériumban, ahol korábban orosz hekkerek voltak. Gyarmati Eszter társaságában, a legközvetlenebb kollégáival a szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálják le éppen. Ez történik Magyarországon jelenleg – állította Magyar Péter.

Tárkányi Zsolt, a Tisza kommunikációs vezetője jelezte, hogy elsőként azok a magyar médiumok kérdezhetnek, amelyek többek között olvasói támogatásokból élték túl az elmúlt tizenhat évet. Az első kérdést a Partizán tehette fel.

Magyar Péter a kérdésekre válaszolva elárulta: „Szeretnénk továbbra is az emberek között lenni, nem csak én, hanem a képviselőim is. Ez a harminc nap ami körülbelül a kormányalakításra kell, most nagyon fontos. Alapvetően meghatározza ez az időszak, hogy hogyan tudunk nekirugaszkodni a valódi munkának, de utána számíthatnak rá a magyar emberek, hogy újra járom az országot. Ha nem is naponta 6-8-9 településen mondok beszédet, most már a kormányzásra hatalmaztak fel minket.”

– Nem hiszem, hogy egy kormánynak folyamatosan egy kolostorban kellene üléseznie. Biztos, hogy lesznek olyan kormányülések, amelyek nem érintenek nemzetbiztonságilag, pénzügyileg érzékeny ügyeket, amelyeket akár nyilvános keretben is meg lehet tartani. Másképp szeretnénk politizálni, ha lehet az egész világnak példát mutatni, hogy miről szól a politika – mondta a pártelnök, úgy vélekedve, hogy azok a politikusok, akik állandóan a békéről beszélnek, a háborúkat gerjesztik. Konkrét példaként megemlítette, hogy „Orbán Viktor fia Csádba tervezett katonai missziót”, valamint Gulyás Gergely azon kijelentését, mely szerint Donald Trump kérésére megfontolnák, hogy részt vegyenek a Hormuzi-szorost érintő műveletben.

Varga Mihály maradhat a jegybank élén

Magyar Péter elárulta, Varga Mihály, az Orbán-kormány korábbi minisztere, a Magyar Nemzeti Bank elnöke nem véletlenül maradt ki azokból a felsorolásokból, amelyekben azokat a neveket említette, akiket lemondásra szólított fel.

„Magyarország nagyon nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben van, a Magyar Nemzeti Bank elsősorban azért felel, hogy árfolyam-stabilitás legyen Magyarországon. Mostanában nem nagyon valósult meg, ahogy az inflációval is óriási gondok voltak” – mondta Magyar Péter, hozzátéve:

– Úgy látom – de meggyőzhető vagyok az ellenkezőjéről –, függetlenül attól, hogy ki nevezte ki Varga Mihályt, másfajta munkát képzel ott el. Valóban olyan munkát, ami a jegybanki törvény szerint az ő számára feladat. Nehéz gazdasági helyzetben lévő országban nagyon fontos, hogy legyen egyfajta együttműködés, meghagyva, tiszteletben tartva az MNB függetlenségét. Megpróbálunk így dolgozni.

Magyar Péter jelezte, amennyiben azt látják, hogy a jegybank elnöke azért dolgozik, ami a törvényes feladata, és nem azért, hogy akadályozza az új kormány politikáját, akkor együtt tudnak dolgozni.

Jó éjszakát kívánok

Orbán Viktor a választás estéjén telefonon gratulált Magyar Péternek a győzelemhez. A Tisza Párt elnöke elárulta, hogy rövid telefonbeszélgetés volt. „Úgy zajlott, ahogy gondoltam, bár nem sejtettem, hogy megtörténik, de a miniszterelnök erőt vett magán. Megcsörrent a telefonon, egykori jó barátom, és a középső fiam keresztapja volt a vonal végén, Gulyás Gergely. Felvettem, azt mondta, hogy a miniszterelnök szeretne gratulálni. Kérdeztem, hogy ezen a telefonon-e, azt mondta nem, hanem a sajátján. Kértem, hogy adja meg a számát, mert ismeretlen számokat nem veszek fel. Megadta az utolsó négy számot. A miniszterelnök elvtárs három perc múlva telefonált” – fejtette ki Magyar Péter.

– Nagyjából úgy zajlott a beszélgetés, hogy Magyar Péter vagyok, jó estét kívánok. Ő azt mondta, hogy Orbán Viktor, és szeretne gratulálni a választási győzelmünkhöz, győzelmemhez, amire annyit válaszoltam, hogy köszönöm a gratulációt Magyarország nevében, és óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy Batthyány Lajos székében ülve szolgálhatom miniszterelnökként a magyar nemzetet. Még valami olyasmit mondtam, hogy mától közös felelősségünk, hogy újraegyesítsük a magyar nemzetet, és mindent tegyünk meg azért, hogy a magyar embereknek könnyebb, jobb legyen. Annyit válaszolt, hogy jó éjszakát kívánok – idézte fel a beszélgetést a pártelnök.

Csúcsminisztériumok helyett szakminisztériumok lesznek

Változni fog a kormányzati struktúra, a Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, a Tisza-kormányban szakminisztériumok lesznek - jelentette ki a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter közölte: lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és vidékfejlesztési miniszter is."Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz", tehát a gazdasági ügyeket kiveszik a pénzügyminisztérium alól, és együtt lesz a kül- és a belgazdaság.

Lesz egy külön miniszterelnökség, a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahol voltak, a Belügyminisztériumhoz visszakerül az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Külügyminisztériumhoz az Információs Hivatal - sorolta Magyar Péter.

Sok név már ismert - mondta Kármán Andrást és Hegedűs Zsoltot említve, és jelezte, a többi tárcavezetői nevet heteken belül meg fogja ismerni a magyar közvélemény.

Szakértők lesznek, nem szavazógombok, nem bábok, mint a jelenlegi miniszterek - összegzett Magyar Péter.

„Képtelenség, hogy egy háborúban álló országot felvegyen az Európai Unió”

Magyar Péter az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelről – amit Orbán Viktorék az utóbbi időszakban blokkoltak –, elmondta, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország is kimarad a hitelfelvételből. „Fogok egyeztetni az európai vezetőkkel, nem teljesen értem, hogy miért kell ezt visszahozni. Én egyetértek azzal, hogy Magyarország kimaradjon ebből. Magyarország nagyon nehéz pénzügyi helyzetben van, most az a feladat, hogy hazahozza Magyarország azt a pénzt, ami az övé. Nekünk most nem fér bele, hogy újabb hiteleket vegyünk fel. Így is a háromszorosára nőtt Magyarország államadóssága 2010 óta” – jelezte a pártelnök, aki Ukrajna uniós csatlakozási szándékáról is beszélt:

Képtelenség, hogy egy háborúban álló országot felvegyen az Európai Unió, ennek most nincs relevanciája, de látom, hogy vannak erre utaló mozgások. A tagállamok jelentős többsége egyébként nem tartja ezt lehetséges forgatókönyvnek. Minden tagjelöltnek ugyanazon a folyamaton kell végig mennie, végig tárgyalni az összes fejezetet. Azt is elmondtuk, hogy Magyarországon népszavazás lesz arról, hogy az Európai Unió felvegye Ukrajnát, de ez nem a következő években, nem a következő tíz évben lesz.

Magyar Péter később arról is beszélt, hogy Ukrajna áldozata a háborúnak, és „senkinek nincs joga beleszólni kívülről, hogy egy négyéves háború végén milyen feltételekkel kössön valaki szerződést. Nincs joga azt mondani egy másik országnak, hogy mondj le a területedről. Ha valaki ilyet mond, az hazaáruló, márpedig mondtak ilyeneket a Fidesz politikusai. Megkérdezném tőlük, ha Oroszország Magyarországot támadná meg, akkor vajon melyik megyéről mondanának le. Vérlázító beszéd, nem méltó az 1956-os hőseinkhez.

A politikus azt is világossá tette, hogy az ukrán-magyar kapcsolatok rendezésének előfeltétele, hogy az ott élő magyar kisebb jogait rendezzék: „A nyelvi jogok, a kulturális jogok, az élet különböző dolgait rendezni kell. Nem értem, hogy ez miért nem történt meg eddig. Úgy láttam, Magyarország vagy Ukrajna részéről volt szándék, csak valahogy közösen nem tudtak dűlőre jutni. Nem sokat kérnek az ott élő magyar emberek, csak azt, hogy meglegyenek azok a jogaik, amelyek megvoltak 15 éve, hogy ne kelljen rettegésben élniük, ne kelljen eljönniük, ha használni szeretnék az anyanyelvüket. Ez nem olyan nagy kérés, remélem, rendezni tudjuk.”

Magyar Péter újra távozásra szólította fel az államfőt, Orbán Viktor többet nem lehetne miniszterelnök

Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnökről közölte, hogy a pedofil rémek ügyeinél hallgatott, mint az a bizonyos dolog a szatyorban. Remélem, hallja, újra elmondom, hogy távozzon a hivatalából. Erről is döntöttek a magyar emberek. Kétharmados felhatalmazásunk van, ami feljogosít minket arra, hogy az Alaptörvényt is módosítsuk. Azzal bármi elintézhető, de nem szeretnék jogászkodni. Szeretném, ha a maradék méltóságát megőrizné és távozna a hivatalából, mert nincs szükségünk a maffia bábjaira.

A pártelnök ugyanakkor leszögezte, nem fognak jogállam-ellenes intézkedésekkel jogállamot helyreállítani, viszont a kétharmados felhatalmazás mindenre lehetőséget ad.

Magyar Péter kitért arra is, miután Alaptörvényben rögzítik, hogy egy politikus csak két cikluson keresztül lehet miniszterelnök, ő is maximum két ciklusig lehetne hivatalban, ha bírja a szervezete, és bírja a magyar emberek bizalmát.

Orbán Viktor húsz évig volt miniszterelnök, rá is vonatkozik az Alaptörvény, ebből kifolyólag nem lehet Magyarország miniszterelnöke – húzta alá a pártelnök, hozzátéve: „így is ő a magyar történelem leghosszabb ideig hatalmon lévő miniszterelnöke, akinek óriási felhatalmazása, óriási lehetősége volt, óriási dolgokat tudott volna végrehajtani a hazája érdekében, de ezzel a felhatalmazással nem élt, hanem visszaélt. Lelke rajta”.

"A Tisza-kormány mindent elkövet az energiaforrások diverzifikációja érdekében"

A Tisza-kormány mindent elkövet az energiaforrások beszerzésének diverzifikációjáért, az a cél, hogy a lehető legtöbb helyről tudják beszerezni a kőolajat és a gázt, ami az ellátásbiztonságot erősíti - mondta Magyar Péter, hozzátéve, hogy az energiabiztonság az egyik legfontosabb terület.

A Tisza párt miniszterelnök-jelöltje rámutatott: a diverzifikációval lehet a legolcsóbban beszerezni a kőolajat és a földgázt, ugyanakkor hangsúlyozta: a földrajzot nem lehet megváltoztatni, Oroszország itt marad, Magyarország itt marad, és a diverzifikáció nem azt jelenti, hogy leválnak az olcsó orosz olajról.

Mindig a lehető legolcsóbban és a legbiztonságosabban fogjuk beszerezni az olajat - rögzítette Magyar Péter.

Újjáépítik a magyar-lengyel kapcsolatokat

Miniszterelnökként Magyar Péter első külföldi útja a lengyel fővárosba vezet majd - erősítette meg a Tisza Párt elnöke, hangsúlyozva, hogy újjáépítené a magyar-lengyel kapcsolatokat.

Magyar Péter egy lengyel hírcsatorna kérdésére azt mondta, valamikor május elején utazhat majd Varsóba, és reményét fejezte ki, hogy Gdanskba is eljut.

Hangsúlyozta, hogy Magyarországot és Lengyelországot speciális viszony mély barátság, szövetség fűzi össze, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnököt pedig azzal vádolta, hogy az orosz érdekek kiszolgálásával és "személyes rossz viszonyát kiélendő, nagyjából tönkretette" a magyar-lengyel államközi kapcsolatokat. Ezt most mi most újjá fogjuk építeni - ígérte.

Kérdésre válaszolva jelezte: "megtalálják a módját" annak, hogy kiadják Lengyelországnak azt a két lengyel politikust - Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi minisztert és helyettesét Marcin Romanowskit -, akik Magyarországon menedékjogot kaptak. Jelezte, hogy ez nemcsak rájuk, hanem Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnökre is vonatkozik, aki szintén menedékjogot kapott Magyarországon.

Magyarország nem lesz nemzetközileg körözött bűnözők "lerakóhelye" és mi is elvárjuk a többi európai országtól, hogy ha ne "adj' Isten magyar bűnözők, akár politikusbűnözők" menekülnek más országba, akkor őket a nemzetközi jognak megfelelően kiadják Magyarországnak - mondta.

