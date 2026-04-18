Francia ENSZ-békefenntartó vesztette életét Dél-Libanonban - a Hezbollahot tartják felelősnek

Életét vesztette egy támadásban az ENSZ békefenntartó missziójának (UNIFIL) egyik francia katonája szombaton Dél-Libanonban - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök.

Az X-en olvasható bejegyzésében az államfő azt írta, arra utaló bizonyítékok vannak, hogy a Hezbollah libanoni síita milícia követte el a támadást. Három másik francia katona megsebesült, őket evakuálták. Macron felszólította a libanoni kormányt, hogy lépjen fel az elkövetőkkel szemben.

Catherine Vautrin francia védelmi miniszter azt közölte, hogy a békefenntartókat Deir Kifa település körzetében támadták meg. A kéksisakosok éppen utat akartak törni egy olyan UNIFIL-hadállás irányába, amely az utóbbi napokban megközelíthetetlenné vált a Hezbollah és az izraeli erők közötti harcok miatt. A miniszter tájékoztatása szerint a fegyveresek közvetlen közelről nyitottak tüzet a katonákra.

Joseph Aoun libanoni államfő elítélte a francia kontingens elleni támadást. Macronnal folytatott telefonbeszélgetésében biztosította a francia elnököt, hogy szigorúan fognak eljárni az elkövetők felelősségre vonásában.

Az UNIFIL közleményében azt írta, hogy "nem állami szereplők, hanem feltehetően a Hezbollah tagjai" állnak a kéksisakosok elleni támadás mögött az ügyben indított vizsgálat első eredményei alapján.

Március 12-én is meghalt egy francia katona, hat másik pedig megsebesült az észak-iraki Kurdisztán erbíli régiójában egy bázist érő dróntámadásban.

Pénteken tíznapos tűzszünet lépett életbe Izrael és Libanon között, de annak kidolgozásában a Hezbollah nem vett részt, ezért az sem világos, hogy a milícia mennyiben fogja tiszteletben tartani annak rendelkezéseit.

Az izraeli hadsereg bejelentette szombaton, hogy a Gázai övezethez hasonlóan Dél-Libanonban is demarkációs vonalat húzott, és ennek a vonalnak a megközelítését is a tűzszünet megsértésének veszi. Ettől az úgynevezett "sárga vonaltól" délre állomásozó izraeli erők az utóbbi 24 órában "precíziós tüzérségi csapásokat mértek azokra a gyanús elemekre, amelyek közelítettek feléjük, és ezáltal közvetlen veszélyt jelentettek" - közölték.

(MTI)