Háború, Külföld :: 2026. április 18. 19:17 ::

Szlovénia, Írország és Spanyolország vita tárgyává tenné az EU és a népirtó terrorállam társulási megállapodását

Szlovénia Írországgal és Spanyolországgal együtt levélben szorgalmazta, hogy az Európai Unió határozottabban reagáljon a közel-keleti helyzetre, és vitassa meg az EU-Izrael társulási megállapodást - ismertette szombaton a szlovén sajtó.

A Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselőhöz intézett pénteki levélben Tanja Fajon szlovén külügyminiszter ír és spanyol kollégájával, Helen McEntee-vel és José Manuel Albaresszel együtt aggodalmát fejezte ki az izraeli kormány intézkedései és az izraeli parlament által elfogadott törvények miatt.

A politikusok szerint ezek sértik az emberi, valamint a nemzetközi és humanitárius jogot, ezért az EU-nak fel kell lépnie alapértékei védelmében.

A levél szerint a Gázai övezetben elviselhetetlenek a humanitárius körülmények, miközben a tűzszünet megsértése és a segélyszállítmányok elégtelen bejutása súlyosbítja a helyzetet.

A külügyminiszterek arra is figyelmeztettek, hogy Ciszjordániában romlik a biztonsági helyzet, és növekszik az erőszak a palesztinokkal szemben.

A három ország ezért azt kérte, hogy a külügyminiszterek következő ülésén tűzzék napirendre az EU-Izrael társulási megállapodást, mivel álláspontjuk szerint Izrael megsérti az abban rögzített emberi jogi kötelezettségeket.

(MTI)