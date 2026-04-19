Külföld :: 2026. április 19. 08:41 ::

Bulgáriában öt éven belül a nyolcadik előrehozott parlamenti választást tartják

Bulgáriában előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap, öt éven belül a nyolcadikat.

A legutóbbi felmérések szerint Rumen Radev volt elnök pártja kaphatja a legtöbb szavazatot a korrupció elleni küzdelem ígéretének köszönhetően.

Az Európai Unió legszegényebb tagállamában 2021 óta tart a politikai válság, miután a hatalmas korrupcióellenes tüntetések megbuktatták Bojko Boriszov konzervatív kormányát.

A mostani választásokon befutónak tartott Rumen Radev, a légierő egykori tábornoka, az Oroszországgal való kapcsolatok felújítását szorgalmazza, elítélte a Bulgária és Ukrajna között a múlt hónapban aláírt 10 éves védelmi megállapodást és ellenezte a balkáni ország csatlakozását az euróövezethez, amire az idei év elején került sor.

Rumen Radev kilenc évig volt a balkáni ország elnöke, de januárban lemondott, hogy az újonnan alakult balközép Progresszív Bulgária pártot vezesse.

A legfrissebb közvéleménykutatások szerint a párt a szavazatok 35 százalékát szerezheti meg.

Rumen Radev azzal kampányolt, hogy meg akarja szabadítani az országot az "oligarchikus kormányzási modelltől", és támogatta a múlt év végi korrupcióellenes tüntetéseket, amelyek megbuktatták a konzervatívok által támogatott kormányt.

A vasárnapi választásokon második helyre várt befutó Bojko Boriszov Európa-párti GERB pártja, amely közel egy évtizeden át gyakorlatilag megszakítás nélkül vezette az országot és a közvélemény-kutatások szerint valószínűleg most mintegy 20 százalékot szerez.

A legutóbbi kormányt 2025 januárjától vezető Roszen Zseljazkov decemberben jelentette be kabinetjének lemondását, percekkel azelőtt, hogy a parlamentnek szavaznia kellett volna a bizalmatlansági indítványról.

Roszen Zseljazkov a korrupciós ügyek és a 2026. évi költségvetés tervezett adóemelési intézkedései miatt kipattant hetekig tartó utcai tüntetések után mondott le.

A legutóbbi választásokon alacsony, 39 százalékos volt a részvételi arány, de ez most várhatón magasabb lesz, elérheti a 60 százalékot is a közvélemény-kutatások szerint.

Bulgáriában vasárnap este 7 órakor zárnak a szavazóhelyiségek.

(MTI)