2026. április 19. 11:33

Az iráni parlament elnöke kijelentette, hogy még komoly nézeteltérések vannak az Egyesült Államokkal

Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke vasárnap azt mondta, hogy továbbra is jelentős nézeteltérések vannak Irán és az Egyesült Államok között annak ellenére, hogy sikerült előrehaladást elérni a béketárgyalásokon.

A Tasnim iráni hírügynökségnek nyilatkozva a politikus úgy fogalmazott, hogy "néhány kérdésben már megállapodtunk, de más kérdésekben messze vagyunk még a végleges megegyezéstől".

Mohammed Bákir Kalibaf szerint Irán álláspontja az, hogy a végleges megállapodásnak mindkét fél kölcsönös kötelezettségvállalásán kell alapulnia. "Az úgy nem megy, hogy mi teljesítjük a kötelezettségeinket, a másik fél pedig cserébe semmit sem tesz."

Ehhez hozzátette, hogy Iránnak továbbra is vitái vannak az Egyesült Államokkal Teherán atomprogramja és a Hormuzi-szoros kapcsán, de kijelentette, hogy országa elkötelezett a tartós béke megteremtése mellett.

Az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások első fordulóját Pakisztánban tartották a múlt hétvégén és a két fél között közvetítők most egy újabb találkozót próbálnak tető alá hozni.

Az iráni parlament elnöke röviddel azelőtt nyilatkozott, hogy kedden este lejár a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet.

(MTI)