Külföld :: 2026. április 18. 21:59 ::

Több néven is ismert magyar állampolgárságú drogkereskedőt vettek őrizetbe Mexikóban

Őrizetbe vettek Mexikóban egy 48 éves magyar férfit szombaton, aki kábítószer-kereskedelem miatt az Europol körözési listáján is szerepel - közölte Omar García Harfuch mexikói biztonsági és polgári védelmi miniszter.

A tájékoztatás szerint Balla Jánost, aki Takács Dániel néven is ismert, Quintana Roo szövetségi államban fogták el. A férfit, akire korábban Magyarországon hatéves börtönbüntetést szabtak ki kábítószer-kereskedelem miatt, a magyar hatóságok is körözik, és az Interpol vörös figyelmeztetése van ellene érvényben.

A mexikói hatóságok közölték, hogy Balla tartózkodási helyét a magyar hatóságoktól kapott információk segítségével azonosították. A férfit átadták a bevándorlási hatóságoknak, hogy "megállapítsák bevándorlási státuszát, és lefolytassák az Európába történő kitoloncolásának folyamatát".

(MTI)