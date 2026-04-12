Anyaország :: 2026. április 12. 23:24 ::

Az Ursula-féle Európát választottuk

Magyarország Európát választotta - írta X-bejegyzésében az Európai Bizottság elnöke vasárnap este a magyarországi parlamenti választások eredményeire reagálva.

Ursula von der Leyen hozzátette: Európa mindig Magyarországot választotta.

A bizottsági elnök úgy fogalmazott: egy ország visszatér az európai útjára. Az unió erősebbé válik - fűzte hozzá.



Frissítés: Mások is örülnek Európa szívében

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke ugyancsak az X-en közzétett bejegyzésében gratulált Magyar Péternek magyarországi országgyűlési választáson aratott győzelméhez.

Bejegyzésében hangsúlyozta: Magyarország helye Európa szívében van.

Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke bejegyzésében azt írta: "ma este a magyar nép győzelmet aratott Magyarországon. Megerősítették hogy a jobbközép emberközpontú politika nyeri a választást. Tartalom, megoldások, egység - nem üres szlogenek és félelemkeltés. Magyarország visszatért Európa szívébe".

Merz díjazza, hogy az új néppártosok leváltották a régi néppártosokat

Friedrich Merz német kancellár az X közösségi felületen gratulált Magyar Péternek a Tisza párt vasárnapi parlamenti választásokon aratott győzelméhez.

"Magyarország döntött. Szívélyes gratulációm a választási győzelemhez, kedves Magyar Péter!" - írta a német kereszténydemokrata politikus.

"Nézek elébe az együttműködésnek egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében" - tette hozzá.

Gratuláció Ljubljanából

Robert Golob ügyvezető szlovén miniszterelnök szombat este az X közösségi oldalon gratulált a magyarországi parlamenti választások győztesének, Magyar Péternek, és azt írta: győzelme a jobboldali populizmus felett Európa és jövője számára is nagy győzelem.

"Csak egy összetartóbb és hatékonyabb EU lesz képes megfelelni az előttünk álló rendkívül súlyos kihívásoknak. Gratulálok Magyar Péternek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik a szomszédos és baráti Magyarországon az összetartást választották a megosztottság, valamint a szolidaritást a szuverenizmus helyett" - írta Golob.

"A Tisza Párt győzelme reményt ad a visegrádi együttműködés újraélesztéséhez"

A magas részvétel a magyarországi választásokon önmagában a demokrácia győzelmét jelenti - mondta Petr Pavel cseh államfő vasárnap késő este újságíróknak a prágai repülőtéren, mielőtt elutazott Argentínába és Chilébe.

A választások részletes eredményeit, melyek szerint az ellenzéki Tisza Párt nagy előnnyel vezet, az elnök nem kívánta kommentálni. Kifejezte azonban reményét, hogy a választások után javulni fognak Magyarország kapcsolatai Csehországgal és szövetségeseivel is.

"Nagyon sok függ attól, hogyan áll hozzá a választások győztese az előtte álló kihívásokhoz. És ezekből nincs kevés. A választás mindig egy nagyon kiélezett helyzet, de utána jön a kijózanodás és az igazi munka, amely nem várhat. Nemcsak Magyarország, de mindnyájunk előtt is sok-sok munka áll, érintse ez akár az Európai Uniót, akár a NATO-t" - jelentette ki a cseh elnök, aki nyilatkozatában nagyra értékelte, hogy a magyarok nagyon aktívak voltak a választáson.

A magyarországi választás eredménye jó hír Csehország és Európa számára is - jelentette ki Martin Kupka, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt elnöke a közszolgálati hírtelevízióban.

Alexandr Vondra volt cseh külügyminiszter, jelenleg európai parlamenti képviselő úgy vélte, hogy a Tisza Párt győzelme reményt ad a visegrádi együttműködés újraélesztéséhez. Szerinte ennek feltétele, hogy javuljon a magyar-lengyel viszony, amely Orbán Viktor kormánya és az orosz kormány közti kapcsolat miatt "nagyon megromlott".

Norvég miniszterelnök: ez az eredmény nagy jelentőséggel bír egész Európa számára

Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök is gratulált Magyar Péternek a Tisza Párt vasárnapi választásokon aratott győzelméhez.

"Gratulálok Magyar Péternek és a Tiszának győzelmükhöz a magyar parlamenti választásokon - ez az eredmény nagy jelentőséggel bír egész Európa számára. Várakozásaim szerint szoros és építő jellegű együttműködés alakul ki köztünk a béke és a stabilitás, a demokrácia és a jogállamiság megvalósítása érdekében a kontinensünkön" - írta a norvég kormányfő az az X-en.

Litván elnök: nagy győzelem Magyarországnak!

Nagy győzelem Magyarországnak! - írta Gitanas Nauseda litván elnök a vasárnapi országgyűlési választásokról este a közösségi oldalán.

"Nagy győzelem Magyarországnak! Nagy győzelem Európának! Gratuláció Magyar Péternek. Sok dolgot tehetünk és kell tennünk a demokrácia, az igazságosság és a béke érdekében" - írta bejegyzésében az X-en.

Délvidékről is érkezett gratuláció

Gratulált a Tisza Pártnak és Magyar Péternek "az egyértelmű győzelemhez" Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke.

A politikus a Facebookon megköszönte minden vajdasági magyarnak a részvételt, aki élt szavazati jogával. "Ez több mint 60 000 szavazatot jelent, szinte egy emberként álltak a Fidesz mögé!" - húzta alá.

"Köszönöm a Fidesznek és Orbán Viktornak az elmúlt 16 évben felépített nemzetpolitikát: hogy állampolgárok lehetünk, fejlődtek az intézményeink, megvalósíthattuk a gazdaságfejlesztési tervet, szerte a Kárpát-medencében" - részletezte.

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke emlékeztett arra, hogy a VMSZ 1996 óta "az egyetlen vajdasági magyar parlamenti párt Szerbiában". "A közösség ránk továbbra is számíthat!" - húzta alá.

2. frissítés:

Johann Wadephul német külügyminiszter főnökéhez hasonlóan szintén az X-en gratulált. "Magyarországon (...) politikai változás mellett döntöttek" - írta. Egyben reményét fejezte ki, "hogy az ország most ismét élni tud nagy lehetőségeivel Európában, illetve Európával közösen".

Közösségi oldalán gratulált vasárnap este Nicusor Dan román államfő a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott, "mérföldkőnek számító" győzelemhez, úgy értékelve, hogy a "magyar nép tiszta és erőteljes hangon szólalt meg".

"Románia és Magyarország szomszédok, partnerek, valamint az EU és a NATO tagjai. Várom, hogy új fejezetet építhessek a román-magyar kapcsolatokban, a kölcsönös tisztelet, a nyílt párbeszéd és az európai és euroatlanti értékek iránti közös elkötelezettségünk alapján" - írta az X-en a román elnök.

Nicusor Dan szerint nagyszerű lehetőségek vannak a román-magyar együttműködésre a regionális biztonság, a gazdasági együttműködés és népeink jóléte érdekében.

A román elnök angol nyelvű bejegyzése végén magyarul üzente Magyar Péternek és a Tiszának: "gratulálok"!

Meloni elbúcsúzott barátjától

Gratulálok Magyar Péternek az egyértelmű választási győzelemért, az olasz kormány jó munkát kíván neki - írta közösségi oldalán Giorgia Meloni kormányfő vasárnap este.

A bejegyzésben Giorgia Meloni köszönetet mondott "barátjának", Orbán Viktornak az évek óta tartó szoros együttműködésért.

"Tudom, hogy ellenzékben továbbra is a nemzetét fogja szolgálni" - írta Giorgia Meloni Orbán Viktorra utalva.

A jobboldali kormányfő hangoztatta, hogy Olaszországot és Magyarországot mély barátság köti egymáshoz.

"Biztos vagyok, hogy továbbra is együttműködünk építő szellemben, népeink érdekében, és közös kihívásokkal európai és nemzetközi szinten" - írta Giorgia Meloni.

A néhai Berlusconi pártja is nyugtató erőt lát

Gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Hajrá Olaszország (FI) jobbközép kormánypárt vezetője.

Antonio Tajani közösségi oldalán hozzátette, "a nagy bizonytalanság idején ismételten az Európai Néppártra esett a választás mint nyugtató erőre, amely a stabilitást biztosítja Európában".

A nyelvtörvényes Ukrajna mindig is jószomszéd akart lenni

Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett - jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök az X-en közzétett magyar nyelvű bejegyzésében, reagálva a magyar parlamenti választások eredményére.

"Gratulálunk Magyar Péternek és a Tisza Pártnak az elsöprő győzelmükhöz. Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül" - írta.

"Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett minden európai országgal, és készen állunk a Magyarországgal való együttműködésünk előmozdítására. Európának és minden európai nemzetnek meg kell erősödnie; európaiak milliói vágynak együttműködésre és stabilitásra" - hangsúlyozta Zelenszkij.

"Készen állunk a találkozókra és a közös konstruktív munkára mindkét nemzet javára, valamint Európa békéje, biztonsága és stabilitása érdekében" - fűzte hozzá.

A finn miniszterelnök az építő szereplőként való visszatérésünkre számít

A választási eredmény lehetővé teszi Magyarországnak, hogy "építő szereplőként visszatérjen érték- és biztonsági közösségünkbe" - írta Petteri Orpo finn miniszterelnök késő esti X-bejegyzésében.

"A demokratikus választáson a magyar nép kinyilvánította határozott akaratát arra, hogy aktív tagja legyen az Európai Uniónak és a NATO-nak" - húzta alá. Reményét fejezte ki, hogy a Tisza Pártot vezető Magyar Péter "mindent tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy visszaállítsa a bizalmat".

(MTI nyomán)