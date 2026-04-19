2026. április 19. 07:27

Rogán jobbkezét is elsodorta az áradás

Farkas Örs, polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkár lett talán a legnagyobb kárvallottja a Tisza mai áradásának: mint megírtuk, a győzteskompenzációval lett még egy listás helye a Tisza Pártnak. Ezt a helyet pedig nem mástól, mint Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter jobbkezének számító Farkas Örstől vették el - írja a 24.

A Farkas vezette titkosszolgálatok több nagy botrányba is belekeveredtek a kampány során, így a Tisza Pártra is rádolgoztak a szolgálatok, hogy bedöntsék az ellenzéki pártot. De az ukrán pénzszállítók elleni félresikerült akció mögött is Farkas Örs állt a Vsquare szerint, amelynek a célja a politikai haszonszerzés volt az ukránellenes indulatok felkorbácsolásával.

Mivel Farkas végül nem került be a parlamentbe, emiatt nem védi őt majd a mentelmi jog.