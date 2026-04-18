Lángokban áll a tihorecki olajfinomító

Tűz ütött ki a dél-oroszországi krasznodari terület olajfinomítójában - jelentette a körzet vészhelyzeti parancsnoksága szombatra virradóra.

A Telegramon közzétett tájékoztatás szerint a tűz a régió legnagyobb, azonos nevű városától északkeletre lévő Tihorecknél keletkezett, esetleges áldozatokról egyelőre nem lehet tudni.

A helyszínre több mint kétszáz tűzoltót és 56 tűzoltójárművet vezényeltek, és az oltásba a vészhelyzeti minisztérium részéről is bekapcsolódtak.

Bár a közlés szerint a tűz oka egyelőre ismeretlen, Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a héten azt közölte, hogy az ukrán erők az orosz védelmi, katonai és egyéb létesítmények elleni támadásokkal igyekeznek meggyengíteni Oroszország támadóképességét. Emlékeztetett arra, hogy márciusban Ukrajna 76 ilyen célpont - köztük 15 olajlétesítmény - ellen indított támadást.

(MTI)