Magyar Péter: a fideszes Ágh Péter csalással nyert, nem ismerjük el legitim képviselőnek

A fideszes Ágh Péter nyilvánvalóan csalással szerzett mandátumot. Sem mi, sem a Vas megyei emberek nem ismerik el legitim országgyűlési képviselőnek. Legyen új, tisztességes választás a Vas megyei 02-es választókerületben! - közölte a választáson győztes Tisza Párt elnöke szombaton a Facebookon.

Magyar Péter a videójában azt mondta: "Honfitársaim! Mindennek van határa." Ágh Péter fideszes képviselő nyilvánvalóan csalással szerzett mandátumot, így a mi szemünkben és a Vas megyei emberek szemében ő nem országgyűlési képviselő. Hozzátette: a Vas megyei 02-es választókerületben nem egyszerű választás volt, hanem egy "tudatos, orosz típusú, rosszhiszemű megtévesztéssel átszőtt" szavazás. Orosz módszer a lehető legcinikusabb formában - fogalmazott.

Emlékeztetett: a Fidesz elindított egy nem is a választókerületben élő, lelkes DPK-tag és a fideszes eseményeket látogató, "Magyar Péter nevű kamujelöltet", aki 909 szavazatot kapott, eközben a Tisza jelöltje, Strompová Viktória mindössze 258 szavazattal maradt alul.

Szavai szerint ez így nem egy tiszta politikai verseny volt, hanem a választók szándékos átverése. "Sokkal durvább csalás ez, mint a Fidesz által alkalmazott sok egyéb visszaélés"- állította.

Megemlítette, hogy az ajánlásgyűjtés kapcsán jelenleg is rendőrségi nyomozás zajlik. A "kamu Magyar Péter" ajánlóívein kívül a DK és végül a választáson indulni sem tudó Nép Pártján íveit is vizsgálják a nyomozók - fűzte hozzá.

A rendőrség már április 9-én megerősítette, hogy büntetőeljárást indítottak a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt - közölte Magyar Péter.

"A fideszes Ágh Péter hatalomvágyból elkövetett aljassága ez, amellyel a Vas megyei választóit félrevezette" - fogalmazott, hozzátéve: "Szijjártó Péter és Lázár János táskahordója", Ágh Péter, ezzel morálisan és politikailag is "teljesen megsemmisült". És ennek a következő négy év minden napján hangot is fognak adni - mondta.

Állítása szerint Ágh Péternek most egy kérdésre kell válaszolnia: a saját hatalma fontosabb számára, vagy az észak-vasi emberek valódi akarata?

Egyben felszólította, hogy "ha van benne minimális erkölcsi iránytű", a választópolgárok érdekében ne vegye fel a mandátumát, és legyen a választókerületben új, tisztességes választás.

Strompová Viktória országgyűlési képviselőjüket pedig arra kérte, hogy addig is a nap minden órájában, a hét minden napján viselkedjen úgy "büszkén", mintha ő lenne a Vas megyei 02-es választókerület megválasztott egyéni országgyűlési képviselője.

"Mindenki, így az észak-vasiak is jobban járnak így, mert végre tisztességes képviselőjük lesz. Hajrá Viki! Hajrá Vas megye! "- zárta szavait.

(MTI)