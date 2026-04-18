Háború, Külföld :: 2026. április 18. 19:56 ::

XIV. Leó nem akar vitába szállni Trumppal

Nem akar vitába szállni a pápa az amerikai elnökkel. Az afrikai körúton járó XIV. Leó a Kamerunból Angolába tartó repülőgépén szombaton újságíróknak azt mondta, nem voltak pontosak azok a tudósítások, amelyekből úgy tűnt: vitázik Donald Trumppal.

A pápa csütörtöki kameruni prédikációjában egy "maroknyi zsarnok által megtépázott világról beszélt", és bírálta azokat a vezetőket, akik dollármilliárdokat költenek háborúkra. A beszédről beszámoló tudósítások ezt úgy értékelték, mintha XIV. Leó az amerikai elnök múlt vasárnapi bejegyzésére reagált volna, amelyben Donald Trump a bűnözés elleni fellépésben "gyengének", külpolitikai kérdésekben pedig "csapnivalónak" nevezte a pápát Truth Social oldalán.

"Úgy tűnt, mintha vitába akarnék szállni Donald Trumppal, pedig ez egyáltalán nem áll érdekemben" - mondta pápa. Hozzátette: a prédikáció szövege már két héttel ezelőtt elkészült, még azelőtt, hogy az elnök bármilyen megjegyzést tett volna róla vagy békeüzenetéről. (Viszont már akkor is könyékig volt Trump a háborúcsinálásban - a szerk.)

Trump bejegyzése után a pápa a Reuters hírügynökségnek adott interjúban leszögezte: ezután is bírálni fogja az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját. Az amerikai elnök, azután, hogy hozzászólását hétfőn levették az oldalról, kedden megismételte a pápával szembeni bírálatát.

(MTI)