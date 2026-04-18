Háború :: 2026. április 18. 15:46 ::

Török külügyminiszter: véget kell vetni az izraeli hódításoknak

A török külügyminiszter azzal vádolta meg szombaton Izraelt, hogy a közel-keleti harcokat további területek megszerzésére akarja használni.

"Izrael nem a saját védelmét akarja biztosítani, hanem további területeket akar szerezni; a Netanjahu-kormány erre csak ürügyként használja a biztonság kérdését" - jelentette ki Hakan Fidan a dél-törökországi Antalyában megrendezett diplomáciai fórumon.

A tárcavezető kitért Libanonra és Szíriára is, és ama véleményének adott hangot, amely szerint Izrael ezen országok irányába próbál terjeszkedni.

"Ennek véget kell vetni" - szögezte le.

Fidan hétfőn azt vetette a zsidó állam szemére, hogy Törökországot tenné meg következő ellenségének, miután Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter "papírtigrisnek" nevezte a Recep Tayyip Erdogan elnök vezette Törökországot.

Az antalyai fórumon a külügyminiszter aggasztónak nevezte, hogy a közel-keleti háborúk megnehezítik az ukrajnai háborút lezárni hivatott diplomáciai törekvéseket, köztük Ankara igyekezetét az ügyben, és úgy vélte, hogy a közel-keleti feszültség reménybeli csillapodása után mihamarabb folytatni kell az ukrajnai rendezést.

(MTI)