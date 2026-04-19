Külföld :: 2026. április 19. 08:04 ::

Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába

Erre alig néhány nappal azután került sor, hogy az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint aggasztóan gyorsan nő Észak-Korea nukleáris kapacitása.

A dél-koreai hadsereg vasárnapi közlése szerint a rakétákat a keleti partvidéken fekvő Sinpo kikötőváros közeléből indították, ahol Észak-Korea tengeralattjárókat épít.

A dél-koreai elnöki hivatal nemzetbiztonsági hivatala rendkívüli ülést tartott a rakétaindításokat követően.

A japán védelmi minisztérium is észlelte a rakétakilövéseket és azt közölte, hogy a rakéták a tengerbe csapódtak. A minisztérium közölte továbbá, hogy Tokió határozottan tiltakozott Phenjannál, mondván, hogy a vasárnapi kilövések veszélyeztetik a regionális és nemzetközi békét, és megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának azon határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea bármilyen ballisztikus tevékenységét.

Észak-Korea legutóbb április 8-án lőtt ki több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát, egy napon belül kétszer is.

(MTI)