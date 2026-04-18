Anyaország, Videók :: 2026. április 18. 19:01 ::

Zárug Péter Farkas: történelmi lehetőség előtt áll a Mi Hazánk, "leválthatja" a Fideszt

A Partizán vendége volt Zárug Péter Farkas politológus, akivel első sorban a Fidesz történelmi vereségét, illetve a párt jövőjét tárgyalták ki. A műsorban felmerült, hogy ha Orbán Viktor marad, akkor ő lehet az új „Gyurcsány”, a Fidesz pedig azzá válhat a jobboldalon, mint ami az MSZP-DK volt a baloldalon, vagyis az egység és a kormányzás legnagyobb gátja, mely hatalomban tartja az ellenfelet – írja a Magyar Jelen.



Meglehet, végül nem csak a Tisza elől kell félreállniuk (fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI)

Itt merült fel a gondolat, hogy a nemzeti oldalnak újra kell szerveznie magát, aminek több módja is lehet. Az egyik, hogy feltűnik egy új erő, mely gyakorlatilag beül a Fidesz helyére. Noha erre nem tértek ki alaposabban, de ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy jön egy újabb kóserkonzervatív formáció, mely nemzeti jelszavak mögé bújtatott filoszemitizmusával ugyanazt fogja képviselni, mint a Fidesz. Csak új köntösben. Hogy mennyire lenne kívánatos az „Izrael az első” politika folytatása, azt mindenki döntse el maga – mutat rá a lap.

A másik lehetőséget maga Gulyás Márton vetette fel, aki arra volt kíváncsi, lehetséges-e a Mi Hazánk számára, hogy ő legyen az a párt, mely összefogja a nemzeti oldalt, azaz a Fidesz „váltópártjává” váljon. Ezzel kapcsolatban Zárug kiemelte, a Mi Hazánk rendkívül jó pozícióban van, hiszen, noha az eredménye csekélynek tűnik, azt ne felejtsük el, hogy egyedüli ellenzéki pártként maradt állva a viharban. A Tisza elsöpörte a teljes óellenzéket, még a DK-ra és a Kutyapártra is megsemmisítő csapást mért. A Mi Hazánkat azonban nem sikerült elsodornia, hiszen magabiztosan a küszöb felett végeztek.



A Tisza a kampányban már egyenlőségjelet tett a két bukott miniszterelnök közé

Az elemző arra is rámutat, tavalyi belső mérések szerint a Fidesz mintegy 150 ezer mi hazánkossal kalkulált, akik az előrejelzések szerint átszavaznának a kormánypártra. Ezért tett Orbán gesztusokat a nemzeti oldal felé. Ezért illették alkotmányos védelemmel a készpénzhasználat jogát, ezért szálltak bele a „Pride”-ba (ami aztán jól rájuk is égett, úgy felsültek), de az utolsó két hétben is ezért próbálták magukhoz csábítani a Mi Hazánk szavazóit.

Lenyűgöző a Mi Hazánk teljesítménye

A politológus emlékeztetett rá mindenkit, hogy ő már korábban is arról beszélt, ha ilyen óriási „szélviharban”, ilyen mértékű részvétel mellett a Mi Hazánk meg tudja őrizni szavazóbázisát, már az önmagában egy lenyűgöző teljesítmény. (Emlékezzünk csak arra, hogyan próbálta meg mindkét oldal elvenni a bázisát, s hogyan örömködött a Telex, a Partizán és elvtársaik a választás napján, hogy közel 80 százalékos részvétel mellett a nemzeti pártnak befellegzett, kiesnek a parlamentből, vége...)

„Ehhez képest még ő tudott malacot lopni a Fidesztől, nem hogy a Fidesz tőle. Óriási. Tehát, ezek a maguk szempontjából óriási dolgok” – hangsúlyozta Zárug Péter, aki nagyon nagy teljesítménynek gondolja azt, amit a Mi Hazánk elért a választásokon. Itt arra célozhatott, hogy a számok azt mutatják, nem a Mi Hazánk szavazói szavaztak át tömegével a kormánypártra, hanem kiábrándult fideszesek x-elhettek a nemzeti alternatívára.

„Egy ilyen négy év után növekedni tudott, ekkora szélviharban árbócon tudott maradni, nem esett a tengerbe, és mellette pedig erodálódik egy erőtér. Már csak okosság kell” – zárta gondolatait, utalva arra, hogy innentől kezdve már csak Toroczkai Lászlón és a párt vezetőségén múlik, hogy a következő négy évben meg tudják-e ragadni a történelmi lehetőséget.

Nem lesz egyszerű dolguk, az vitathatatlan, hiszen az irányított média továbbra is abban érdekelt, hogy elhallgassa vagy hazudjon a pártról, a Facebook-cenzúra pedig keményebb lesz, mint valaha. Ha viszont a törekvéseiket sikerre viszik, és tényleg a Tisza váltópártjává tudják kinőni magukat, akkor a ’30-as évek óta először lesz egy erős, valódi nemzeti párt, mely nem filoszemita, hanem a magyar érdekeket képviseli mindenek előtt – értékel a Magyar Jelen.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg, az idézett rész 1:02:00-től kezdődik: