Anyaország, Extra :: 2026. április 19. 10:38 ::

A hülyének is megéri – Heti progresszió (CCCXXXI. rész)

Tekintve a múlt vasárnapi eseményeket, kedves olvasóink segítségével egy választási különkiadással kedveskedek Önöknek. A cím ezzel együtt két legyet üt egy csapásra, hiszen az egész választás kimenetelét jellemezhetjük vele: egyik kétharmadból átugrottunk egy teljesen hasonló másikba. Ennyit a modern tömegdemokráciáról.

No, de vissza a könnyedebb, ezzel együtt szürreálisabb megközelítéshez, lássuk hát a mai kínálatot!

3. Az alábbi képeket kedves olvasónk küldte a Talpra magyarok! Tisza csoportból, és hát igen...ezek (is) magukért beszélnek.

Az alábbi szavazat egyenesen Tel-Avivból érkezett a Tiszára, amit azért nem értek, mert az elmúlt 16 évben egyetlen kormány sem hajtott fejet ennyire szolgalelkűen Izraelnek és úgy általában a zsidóknak, mint a Fidesz. Persze, beszéltünk róla, hogy ők mindig a győztes oldalon akarnak állni, a hálát pedig hírből sem ismerik, de azt kétlem, hogy Orbánék elgondolkodnának ezen. Beszédes vég.



Tel-Avivból jött a parancs

Ám, hogy teljes legyen a szó szerinti kép, ugyanebből a csoportból van ez a másik gyöngyszem is, ahol az anyuka félvér kislányával is büszke tiszás. Mondhatjuk úgy is, hogy csak akklimatizálódott, ugyanis londoni illetőségű.



Progresszív és tiszás!

2. Ugyanebben a csoportban az egyik szerencsecsomag április 2-án rakta ki ezt a grafikát, ami azt jelenti, hogy a tíz nap a szavazás napján, de legkésőbb hétfőn lejárt.



Lejárt az idő

Nem tudom, olvasóink miként vannak vele, de én semmit nem érzékelek ebből az állítólagos „lendületből”.

1. Végül pedig először nem hittem a szememnek, de aztán több Facebook-megosztás is szembe jött velem, ahol a tiszás jelöltek plakátjait árusították pénzért.

Az idei választásokat követően igen nagy volt az érdeklődés a Mi Hazánk és a Tisza plakátjai iránt (a Fidesz és a DK a kutyát nem érdekelte), ami szerintem önmagában egy jópofa jelenség, de amikor az online piactereken árusítják őket – főleg irreális áron – az már egy teljesen másik szint. Jellemző, hogy ezt is csak tiszásoktól láttam.



A hülyének is megéri

Ez lett volna a Heti progresszió választási utózöngéje. Minden beküldött anyagot köszönök, a hetiprogresszio@kuruc.info természetesen továbbra is üzemel, dolgunk és feladatunk van bőven!

Egy hét múlva folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info