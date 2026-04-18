Háború :: 2026. április 18. 09:37 ::

Trump: "jól haladnak a dolgok", de lehet, hogy marad az amerikai blokád és sajnos újra bombázni kell

Donald Trump amerikai elnök pénteken azt közölte, véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között.

Trump az Arizona állambeli Phoenixből Washingtonba tartó elnöki különgépen (Air Force One) azt mondta, lehetséges, hogy a tűzszüneti megállapodást nem hosszabbítja meg, azonban az iráni kikötők elleni blokádot sem oldja fel.

"Úgyhogy akkor lesz a blokád, és sajnos ismét bombáznunk is kell" - jelentette ki.

Az elnök ugyanakkor azt is bejelentette, hogy kevesebb, mint fél órája "elég jó hírek érkeztek Iránból", hozzátéve: "úgy tűnik, a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten Irán tekintetében".

"Majd hallanak róla. Azt gondolom, valaminek történnie kell (...) Meglátjuk, mi történik, de azt hiszem, történni fog" - fogalmazott.

Az elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében egyúttal azt is közölte, Hszi Csin-ping kínai államfő örömét fejezte ki a Hormuzi-szorossal kapcsolatos fejlemények ügyében. Hozzátette, várja a megbeszéléseket a kínai vezetővel.

"Találkozónk Kínában különleges lesz és talán történelmi is" - jelentette ki Donald Trump.

Frissítés: Irán újbóli blokáddal fenyeget

Irán ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja - figyelmeztetett szombaton Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke.

A házelnök az X-en közzétett üzenetében hozzátette, hogy jelenleg csak kijelölt útvonalon, az iráni hatóságok engedélyével lehet áthaladni a szoroson.

"Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában" - tette hozzá.

Eszmáil Bagaei iráni külügyi szóvivő szintén bírálta az amerikai blokádot, amely szerinte a Teherán és Washington közötti tűzszünet megsértését jelenti.

Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban a Truth Social közösségi médiában tett bejegyzésében tudatta, hogy egyelőre nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádot.

(MTI)