Pócs János a Partizán műsorában értékelte a Fidesz választási vereségét, és szokatlanul egyértelmű kijelentéseket tett a felelősségről.
A politikus szerint a kampány irányítása egyértelmű volt: a miniszterelnökön volt az összes felelősség, bejárta, felszántotta az egész országot.
Arra a kérdésre, hogy ki vezette a kampányt, még egyértelműbben fogalmazott:
Persze. Hát az első ember a felelős. Hát ő viszi a bőrét a vásárra. Ő mögé álltunk be mi mint katonák.
Pócs arról is beszélt, hogy a választókat „elragadta a hév”, mert változást akartak, és egy ponton már az esetleges elszámoltatást is szóba hozta: szerinte akár vele is kezdhetik, amikor kiderül, „kit kéne lecsukni”.
(Blikk - Index nyomán)