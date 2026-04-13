2026. április 13. 22:05

Kezdődik: Pócs János kimondta, hogy Orbán a felelős a bukásért

Pócs János a Partizán műsorában értékelte a Fidesz választási vereségét, és szokatlanul egyértelmű kijelentéseket tett a felelősségről.

A politikus szerint a kampány irányítása egyértelmű volt: a miniszterelnökön volt az összes felelősség, bejárta, felszántotta az egész országot.

Arra a kérdésre, hogy ki vezette a kampányt, még egyértelműbben fogalmazott:

Persze. Hát az első ember a felelős. Hát ő viszi a bőrét a vásárra. Ő mögé álltunk be mi mint katonák.

Pócs arról is beszélt, hogy a választókat „elragadta a hév”, mert változást akartak, és egy ponton már az esetleges elszámoltatást is szóba hozta: szerinte akár vele is kezdhetik, amikor kiderül, „kit kéne lecsukni”.

(Blikk - Index nyomán)