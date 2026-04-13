Ha a Fidesz megszavazta volna a Mi Hazánk javaslatát, most nem lenne Tisza-kétharmad

A fideszes nyilvánosságban elkezdett terjedni az a hazugság, miszerint a Tiszának a Mi Hazánk miatt lett kétharmada. Valójában azonban Orbán Viktorék kizárólag saját magunknak „köszönhetik”, hogy ekkorát buktak. Ezt támasztotta alá tényekkel és adatokkal a Magyar Jelen.



A Tisza Párt vasárnapi győzelmét követően megkezdődött a bűnbakképzés a NER nyilvánosságában, s mivel az önkritika kevés kivételtől (például Ferencz Orsolya ) eltekintve nem erőssége a fideszes politikusoknak és véleményvezéreknek, a többség a kudarc okait külső tényezőkben keresi. Magát a választási vereséget ugyan nem, de a Tisza-kétharmadot egyes fideszesek a Mi Hazánkra próbálják rákenni.



A választásokon 1+1 kevesebb, mint 2

Az a mondás, hogy több olyan egyéni választókerület is van, ahol a győztes tiszás és fideszes ellenfele között kevesebb szavazat döntött, mint amennyit a mi hazánkos jelölt szerzett – tehát ha a Mi Hazánk visszalépett volna ezekben a körzetekben, akkor a fideszesek nyertek volna, és most nem lenne kétharmada a Tiszának. Ez azonban egész egyszerűen nem igaz, a választási logika nem így működik, főleg nem a Fidesz és a Mi Hazánk viszonylatában.

A mi hazánkos egyéni jelöltekre leadott voksokat ugyanis nem lehet egy az egyben hozzáadni a fideszes jelölt szavazataihoz. Ezt támasztja alá a 21 Kutatóközpont tavaly novemberi felmérése is, amely szerint a mi hazánkosok 38 százaléka nem menne el szavazni, ha a választókerületében csak a Fidesz és a Tisza jelöltje indulna. 7 százalék nem tudja, hogy elmenne-e, s ha igen, hova tenné az ikszet; 35 százalék a fideszes, 20 százalék a tiszás jelöltre voksolna.



Mit jelent ez a gyakorlatban? Vegyük példának Pest vármegye 13. választókerületét, ahol a tiszás Hende Máté 47,83 százalékot (24 738 szavazat) kapott, a fideszes Feldman László 39,15 százalékot (20 253), a mi hazánkos László Attila pedig 11,49 százalékot (5945 szavazat).

Ha összeadjuk Feldman László és László Attila szavazatainak számát, akkor 26 198-at kapunk, ami kétségkívül több, mint Hende Máté 24 738 szavazata. Igen ám, de mint azt a fentebb ismertetett mérés is mutatja, közel sem ezzel a képlettel kell számolnunk.

Ténylegesen László Attila szavazatainak mindössze 35 százalékát, 1783 voksot kapott volna meg a fideszes jelölt. Ez önmagában sem lett volna elég neki a győzelemhez, hiszen még így is csak 22 036 szavazata lett volna – s akkor még a tiszás jelölt is elcsaklizott volna 20 százaléknyi, 1189 fő László Attila-szavazót.

Vagyis összességében a tiszás és a fideszes jelölt között fennálló 4485 szavazatnyi különbség mindössze 594-gyel csökkent volna, ami nemhogy fordítást, de jelentősebb százalékos változást sem eredményezett volna.

Kegyelmi botrány, rongyrázás, magamutogatás

De még csak matematikai alapon sem kell megközelítenünk a választást, hogy levonjuk a következtetést, miszerint a Fidesz totális összeomlása, valamint Magyar Péter és a globalista erők hatalomra jutása nem történhetett volna meg a kegyelmi botrány nélkül. Ez volt az a pont a magyar közéletben, ami radikális fordulatot hozott, ekkor lépett fel a politika színpadára Magyar Péter.

A kegyelmi ügy felelőseit Balog Zoltán, Novák Katalin és Varga Judit személyében kell keresni, akik mindannyian a Fidesz politikusai (voltak).

Illetve azt se felejtsük el, hogy maga Magyar Péter is a Fideszből jött, aki csak azért kaphatott jól fizető kamuállásokat a NER-ben, mert Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterhez gyerekkori barátság, Varga Judit igazságügyi miniszterhez pedig házastársi kapcsolat fűzte.

A kegyelmi botrány, megspékelve a Fidesz gőgös, agresszív hatalomgyakorlásával, a korrupcióval, a nepotizmussal, az urambátyám-rendszerrel, a mérhetetlen luxus rongyrázással és magamutogatással, valamint az abszolút kontraproduktív hatást kifejtő trash celebek futtatásával, rengeteg embernél kiverte a biztosítékot. A NER-elit felelőtlensége a globalista, LMBTQ-párti Tisza Párt kétharmados győzelmét eredményezte.

Ha a Fidesz megszavazza a Mi Hazánk javaslatát, nem lenne most kétharmad

A fideszes hazugságokkal ellentétben nemhogy a Mi Hazánk okozta a Tisza kétharmadát, hanem éppen Toroczkai Lászlóék voltak azok, akik meg akarták akadályozni, hogy a 2026-os országgyűlési választások győztese 50 százalék körüli eredménnyel alkotmányozó többségét szerezzen.

S hogy melyik volt az a párt, amelyik leszavazta a Mi Hazánk arányos választási rendszerre irányuló javaslatát? A Fidesz.

Ha valaki nem emlékezne, a nemzeti ellenzéki párt 2023 novemberében nyújtotta be a parlamentben azt a javaslatcsomagot, amely mind a fővárosi közgyűlés, mind az Országgyűlés összetételét arányos módon alakította volna ki. A Fidesz – habár előzetesen azt kommunikálta, hogy mindkét javaslatot hajlandó támogatni – végül a Mi Hazánkat átverve csak a csomag fővárosra vonatkozó részét szavazta meg.

Nyilván Orbán Viktor akkor még úgy számolt, hogy 2026-ban is őt fogja segíteni a győzteskompenzáló választási rendszer, ezért önös, hatalmi érdekektől vezérelve mondott nemet a Mi Hazánk arányos javaslatára, ami a német szövetségi választási modellhez hasonlóan szavazatarányos mandátumelosztást jelentett volna, melynek következtében a parlamenti küszöböt elért pártok képviselőinek aránya hűen tükrözte volna a választói akaratot.

Vasárnap este azonban a fagyi visszanyalt, és a Tisza Párt a magyar választási rendszer sajátosságait miatt 52,44 százalékos eredménnyel 136 mandátumot, vagyis kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben.

Ha viszont átment volna a Mi Hazánk törvényjavaslata 2023-ban, most a Tisza 136 helyett nagyjából 105, a Fidesz 56 helyett körülbelül 82, a Mi Hazánk pedig 6 helyett 12 mandátumot szerzett volna.

A 199 fős Országgyűlésben 133 képviselő kell a kétharmadhoz, tehát a Mi Hazánk által benyújtott, majd a Fidesz által leszavazott törvénymódosítás értelmében szó sem lenne most Tisza-kétharmadról, valamint a parlamentbe bejutott mindhárom párt mandátumszáma tükrözné a tényleges választói akaratot.

A Fidesz önző hatalmi politikájával a saját – egyébként döntő többségében tisztességes, nemzeti érzelmű – szavazóival is kiszúrt, és gyakorlatilag a nyakukra hozta a globalista hálózat által felépített és bábként rángatott Magyar Péter kétharmados rendszerét.