Hétfőn tartja első ülését a Tisza frakciója

Hétfőn tartja első ülését a Tisza Párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerző 141 képviselővel - közölte Magyar Péter, a párt elnöke, leendő miniszterelnök szombaton Facebook-oldalán, azt követően, hogy a Nemzeti Választási Iroda közzétette a végleges adatokat.

A politikus a videóban megismételte az adatokat: a 106 egyéni választókerületből 96-ot megnyertek, 199 képviselői helyből 141-et megszereztek.

"A fennmaradó tíz választókerületben is csak minimális különbséggel, csalások árán tudott győzni a darabjaira hulló Fidesz" - tette hozzá.

A 141 tiszás mandátum "soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, de egyben felelősség is" - jelentette ki. A Tisza elnöke közölte: azon dolgoznak, hogy május közepén olyan kormánnyal kezdjék meg a munkát, "amely mindennap képes lesz bebizonyítani, hogy ha nem is tökéletes, de érdemes a magyar emberek bizalmára, és képes a működő és emberséges Magyarország felépítésére".

Hétfőn megtartják első frakcióülésüket, ahol megválasztják frakcióvezetőnek Bujdosó Andreát - mondta, hozzátéve, hogy ő maga a következő napokban is folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat.

Magyar Péter a videóban megismételte, hogy az Országgyűlés alakuló ülése és a miniszterelnöki eskü napjára közös ünneplésre vár mindenkit a Kossuth térre.

(MTI)