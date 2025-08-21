Utcai verekedés tört ki Szolnokon, a Szapáry úton kedden este: egy férfi ordítozva, fenyegetőzve lépett fel az egyik belvárosi hamburgerezőnél.
Az esetről készült videófelvételek szerint az illető egy deszkaszerű tárgyat vett a kezébe, ám végül ő húzta a rövidebbet: egy másik férfi megfékezte, majd a léccel ő sújtott le a támadóra, írja a Szoljon.
Utóbb kiderült, a lécek azokból a bútorokból származtak, amelyek az őrjöngő maga tört szét ott.
Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben közölte, a helyi férfi "szóváltásba került" egy háromfős társasággal, akik az étkezde előtt tartózkodtak. Erre törni-zúzni kezdett, és megfenyegette a vendégeket.
Az ezután történtek már ismertek. Az viszont szintén a rendőrségi közlésből derült ki, hogy utóbb a támadót az egyenruhások még a helyszínen elfogták, őrizetbe vették, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását.
Fotók: Police.hu
Tájékoztattak egyúttal arról is, hogy az agresszív férfit megütő illető ellen súlyos testi sértés bűntett miatt indult eljárás, az elsődleges orvosi vélemények szerint a leütött őrjöngő súlyos sérüléseket szenvedett... 