Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. augusztus 21. 18:48 ::

A hamisíthatatlan pintéri rend: súlyosabb büntetést kaphat a cigányt leütő férfi, mint a közveszélyes őrjöngő

Utcai verekedés tört ki Szolnokon, a Szapáry úton kedden este: egy férfi ordítozva, fenyegetőzve lépett fel az egyik belvárosi hamburgerezőnél.

Az esetről készült videófelvételek szerint az illető egy deszkaszerű tárgyat vett a kezébe, ám végül ő húzta a rövidebbet: egy másik férfi megfékezte, majd a léccel ő sújtott le a támadóra, írja a Szoljon.

Utóbb kiderült, a lécek azokból a bútorokból származtak, amelyek az őrjöngő maga tört szét ott.

Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben közölte, a helyi férfi "szóváltásba került" egy háromfős társasággal, akik az étkezde előtt tartózkodtak. Erre törni-zúzni kezdett, és megfenyegette a vendégeket.

Az ezután történtek már ismertek. Az viszont szintén a rendőrségi közlésből derült ki, hogy utóbb a támadót az egyenruhások még a helyszínen elfogták, őrizetbe vették, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását.

Tájékoztattak egyúttal arról is, hogy az agresszív férfit megütő illető ellen súlyos testi sértés bűntett miatt indult eljárás, az elsődleges orvosi vélemények szerint a leütött őrjöngő súlyos sérüléseket szenvedett...