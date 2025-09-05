Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 5. 19:40 ::

Száva Vince börtönbe küldené a Mi Hazánk tagjait

Több alkalommal foglalkoztunk már portálunkon a szolnoki eseményekkel, a közbiztonság a városban borzalmas, éppen ezért szervez rendpárti vonulást a Mi Hazánk. A rendőrség – nyilván politikai utasításra – betiltotta, ám az biztosnak látszik, hogy mindenképpen lesz rendezvény. Ráadásul Szolnok – korábban bűnözőkkel mutatkozó – polgármestere is a nemzetieket nevezi „bajkeverőnek”, s nem azokat, akik a rendért emelnek szót.

Ahogy az lenni szokott, a cigányság azon része, akik továbbra sem akarják beismerni, hogy nekik is érdemes volna belátni, valóban súlyos problémák vannak a magyarsággal való együttélés tekintetében, helyette inkább a közösségi oldalakon gyűlölködnek, fenyegetőznek.

Beszédes az is, hogy van, aki a cigányság nevében köszöni meg Györfi Mihály polgármesternek, hogy „nem engedte a városba a Mi Hazánkat”. Ez korai öröm, mert a tisztességes magyarok támogatásával ott lesznek a hazafiak, ez egészen biztos. De annál beszédesebb, hogy kik a balliberális polgármester támogatói...

Van, aki annak örül, hogy valaki szembeszáll a „teror hatalommal”, és biztatja a rendőrséget is, hogy „vegye kézbe” a dolgot.

Vannak, akik még ennél is konkrétabbak, szerintük ha a Mi Hazánk tagjai Borsodba mennek, „megdöglenek”. Aztán egy másik „rejtett erőforrás” azzal büszkélkedik, hogy két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Nyilván „ott se' vót”.

A következő „gondolatokat” már nem kell kommentálni, magukért beszélnek:

S természetesen megjelent a közismert uszító, a magát „jogvédőnek” becézgető Száva Vince is:

Bizonyára nem kell senkit sem győzködnöm, hogy ezek nem kiragadott példák, százával, ezrével szennyezik a virtuális teret, de egyelőre legyen elég ennyi...

L. J. - Kuruc.info