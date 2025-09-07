Anyaország :: 2025. szeptember 7. 14:23 ::

Magyar Péter: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint

Magyar Péter fél egy előtt lépett színpadra Kötcsén, a Hősök terén, a Tisza Párt rendezvényén a Final Countdown (Végső visszaszámlálás) zenéjére, a tömeg „Árad a Tisza”-skandálással fogadta. Magyar Péter úgy kezdte, hogy reggel héttől Balatonőszödtől gyalogolt fiatalokkal. Ez az út a mi újkori történelmünk rövid rajza, az út, amelyet két ember, két politikai korszak rajzolt ránk. Őszöd a hazugság, Kötcse a cinizmus. Közös eredménye egy vesztes Magyarország – mondta. „Az egyik névadó baloldalinak, a másik polgárinak hazudta magát – de miközben az egyik hazudott és privatizált, a másik hazudott és uradalmi birtokot épített. Az egyik balról, a másik jobbról ölelte Putyint” – fogalmazott. Hozzátette, ők sosem egész Magyarországban gondolkodtak, csak félben. Két ember, akire ráment húsz évünk, amik a legjobb éveink lehettek volna.

Mára a varázslat elmúlt, a török császár meztelen – mondta Orbánra utalva. „A szegény, faluszéli legény már nem legény, nem is falusi, és nem is szegény. Mára az ország – és talán Európa – leggazdagabb embere lett, földesúr, jachtkapitány, aki a szomszédba és focimeccsre is milliárdos magánrepülővel megy. Ahogy az egész családja. Ő a gyűlölet vámszedője. Húszezer milliárd forintot vett el tőlünk. 2 millió forintot minden magyartól” – fogalmazott. Ma ki kell mondanunk, vége, vége ennek a húsz évnek. Vége a hazugság, a cinizmus, a közpénztolvajok korának. Új fejezetet nyitunk minden magyarral, melynek a címe: működő Magyarország – mondta. (Teljesen hiteles ez a korábban közpénzből kitartott NER-exkegyenctől – a szerk.)



Magyar Péter Kötcsén 2025. szeptember 7-én (fotó: Végh László / Magyar Hang)

"A török császár és a janicsárjai mindent be fognak vetni"

„De most eljött a pillanat. A történelem egyszerre kinyitotta előttünk az ajtót. Most kaptunk egy utolsó esélyt, hogy visszaadjuk az országot a polgárainak, hazahozzuk a fiataljainkat, és a jövő fényében éljünk, ne a múlt árnyaiban” – fogalmazott. 2026 nem csak egy választás, hanem óriásai esély lesz, és a működő ország születésnapja. Most kezdődik a végjáték és a gátfutásba oltott maraton befutója – tette hozzá. Nehéz lesz, a török császár és a janicsárjai mindent be fognak vetni a lopott szajré megvédése érdekében – mondta. „Mégis, ezt a választást a Tisza meg fogja nyerni, nem kicsit, hanem nagyon” – ígérte, mire felzúgott az Árad a Tisza.

Itt Kötcsén hivatalosan is elindítjuk a 2026-os választás kampányát – mondta. Miközben a hatalmon lévők milliárdokat költenek erre, mi más utat járunk, a több mint 2200 Tisza sziget majd 50 ezer tagjára építünk. „Létrehoztunk egy eddig nem látott rendszert és a Tisza Világ applikációt. Magyarországnak nem újabb szlogenekre van szüksége, hanem cselekvésre. Valódi, helyi, bátor, alulról szerveződő, reményteli cselekvésre. Ebben az országban, ahol eddig mindent felülről döntöttek el, a Tisza Világ lehetőséget ad arra, hogy a változás alulról történjen meg. A helyi közösségek – a Szigetek – szervezhetnek, cselekedhetnek, építkezhetnek. Bárki csatlakozhat. Egy ötletből, egy kis szikrából a Tisza Világnak köszönhetően mostantól akár országos megmozdulás is lehet – fogalmazott. Hozzátette, ez több mint egy applikáció, ez maga a mozgalmuk struktúrája. „Egy tér, ami összeköt bennünket, felkészít, aktivizál és megvéd” – mondta. Egy hely, ami összeköt,a demokrácia visszaépítésére jött létre. A hivatalos bemutatójára a jövő héten kerül sor, amikor részletesen bemutatják, hogyan segíti ez a közös ügyet, ígérte.

Hit, összetartás, remény, őszinteség, hazaszeretet és tiszta szívű, hazájukat szerető, önzetlen emberek. Nem digitális harcosok. Nem avatárok. Nem algoritmusok. Nem ötdimenziós politizálás. Hanem hús-vér emberek – ez kell a győzelemhez. Majd felsorolt néhány feladatot, amelyre emberek kellenének. Olyan emberek kellenek, akik pultoznak, akik megszámolják a szavazatokat, mondta, majd megköszönte, hogy 72 óra alatt több mint 20 ezren jelentkeztek erre. „Nézzetek körül, nézzetek egymásra. Mennyien vagyunk itt kordonok nélkül, a szabad ég alatt, miközben a rettegő hatalom, kordonok és TEK-esek mögé bújva dáridózik a süllyedő Titanicon, és közben fenyeget és lehazudja a csillagokat is az égről” – mondta, kontrasztot állítva Orbánék rendezvényével.

Másfél év alatt soha ennyi ember nem ment ki a kistepelüléseken, senki nem tartott ennyi rendezvény. Mi tudjuk, hogy a szabadságért, menni, dolgozni és küzdeni kell – mondta.

Nem elég legyőzni a hatalmat, utána jön az igazi kihívás: egy emberséges és működő országot építeni – figyelmeztetett. „Hazánk ma súlyos és összetett válságban van. Egy olyan válságban, amely nemcsak a gazdaságot, hanem a társadalom lelkét is megterheli. Válságban van a megélhetés, válságban a közbizalom, válságban a demokrácia. És ami talán a legfájóbb: válságban van a magyar emberek reménye. Egy ilyen helyzetből egyetlen kiút vezet: ha szövetségre lépünk egymással. Ha félretesszük a mesterséges megosztottságot, amelyet az elmúlt évek politikája ránk erőltetett, és képesek vagyunk újra közösségként gondolni magunkra” – fogalmazott. Olyan Magyarországot képzelünk el, amelyről a tisztaság, a rendezettség, a stabilitás, a sikeres gazdaság és a demokrácia jut eszünkbe.És ez nem puszta álmodozás. Ez terv. Ez program. Ez egy közös küldetés – mondta.

Tudta, milyen szólamokra vágynak a hívei

A működő Magyarország négy pillérre épül – mondta. Az első pillér a gazdag és sikeres ország, hosszú távú értékteremtéssel, ahol a magyar vállalkozások megerősödnek. „Egy olyan ország, ahol a tisztességes munkának tisztességes bére van. Ahol a nyugdíj nem a létminimum alatti vegetálást, hanem méltó megélhetést biztosít. Ahol a gazdaság nem néhány oligarcha játékszere, hanem minden magyar gyarapodásának alapja” – fogalmazott.

A második pillér a békés és rendezett ország. „A jövő Magyarországa stabil, kiszámítható, békés ország lesz. Olyan hely, ahol nem kell tartani háborútól, bizonytalanságtól, ahol nem kell félni a holnaptól” – fogalmazott. Hitet tett a NATO és a nyugati szövetségesek felé. (A globalista világrend kiszolgálása esetében eddig sem volt kérdés, eufemisztikus fogalmazása az eddigi tettei és szólamai alapján csak ennek a megerősítése – a szerk.) Erre felzúgott a Ruszkik haza, ő pedig közbevetette, hogy „Hallod-e te török császár?”. Béke és rend nélkül nincs jövő, fejlődés és bizalom – szögezte le. (A pintéri kéthetes rend alternatíváját persze eddig nem találta fel a békés és rendezett országot hirdető, szintén a cigányoknak udvarló Tisza-vezér – a szerk.)

A harmadik pillér a tiszta és haladó ország, ahol a természeti erőforrásainkat bölcsen és felelősen használjuk. „A jövő Magyarországa a fenntarthatóság és a jövőállóság országa lesz. Ahol az energiahatékonyság és a tiszta technológia nem luxus, hanem természetes alapelv” – fogalmazott. Majd hozzátette, hogy a közélet tisztasága ugyanilyen fontos. A közpénz újra átlátható lesz, nem lesz propaganda a közmédiában. Ez adja meg egy tudásalapú nemzet alapját – mondta. (Elnézve milyen elvakultan hazudozó propagandát folytatnak, és Magyar Péter mennyire nehezen viseli a legkisebb kritikát is, nehéz elképzelni, hogy kormányon miért ne a fideszes utat járná – a szerk.)

A negyedik pillér egy szabad és boldog haza. „A jövő Magyarországa olyan hely, ahol az egészségügyi és szociális ellátórendszerek valóban az embereket szolgálják. Ahol a megelőzés, a gondoskodás és az emberi méltóság az alap” – ígérte. Olyan ország lesz, ahol a tudás érték, ahol a demokrácia a mindennapok gyakorlata. „A jövő Magyarországa olyan ország, ahol minden magyar – határon innen és túl – otthonra talál. Mert a nemzet egysége nem politikai szólam, hanem közös felelősség” – fogalmazott.

Ez a négy pillér vezet el minket egy válságból egy új korszakba – mondta. „Békét fogunk teremteni magyar és magyar, gyermekek és nagyszüleik, barátok, testvérek és munkatársak között” – ígérte. De hangsúlyozta, hogy nem lehet futni hagynia azokat, akik ellopták a jövőt, ezért is hozzák létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, ezért adják vissza az igazságszolgáltatás és a bűnüldöző szervek függetlenségét. „Akik ellopták a nemzeti javainkat, nem fogják megúszni, nem leszünk többé következmények nélküli ország” – fogalmazott.

(Az persze így továbbra sem derült ki, hogy Tarr Zoltán mire gondolhatott, amit nem lehet elmondani, mert bukáshoz vezetne – a szerk.) „Ahhoz hogy végre működő és emberséges országot építhessünk, csökkentenünk kell az adókat. Orbán Viktorék majd 60 adónemet vezettek be vagy emeltek meg, rengeteg adókedvezményt eltöröltek, vagy éppen ellehetetlenítették a katások százezreit. A Tisza ezzel szemben az adócsökkentések kormánya lesz” – mondta Magyar Péter, majd ismertette ismét pártja adócsökkentési terveit. „A legkevesebbet keresőknek 9 százalékra csökkentjük a személyi jövedelemadóját, míg a legmagasabb kulcs marad 15 százalék. Emellett az egészséges élelmiszer és a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra, a vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra csökkentjük. Azonnal megduplázzuk a családi pótlékot és a nyugdíjasoknak évi 200 ezer forintos SZÉP-kártyát adunk, hogy utazhassanak, gyógyulhassanak, pihenhessenek” – mondta.

És a Tisza-kormány lesz az, amely hazahozza az uniós forrásokat és újra fejlődő pályára állítja a gazdaságot – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a Tiszával minden magyar nyer, kivéve akik ellopták az ország vagyonát. „Igazság nélkül nincs szabadság, felelősség nélkül nincs jövő, adócsökkentés nélkül nincs működő ország” – fogalmazott. Azt mondta, hogy az Őszöd és Kötcse fémjelezte elmúlt húsz évet most magunk mögött hagyjuk és jövőre új fejezetet kezdünk írni. Egy olyan országot ígért, ahol a munka tisztességes megélhetést ad, a fiatal itthon képzeli el a jövőjét, a nyugdíjast nem megalázzák, hanem megbecsülik, az adó nem teher, az állam vezetői pedig nem urak, hanem szolgák.

A következő hónapokra csak három dolgot tudok ígérni. munkát, munkát és munkát és egy nagy adag hazaszeretetet – mondta Magyar Péter. „Életünk küzdelme előtt állunk és győzni csak együtt tudunk – mondta, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy fogják meg egymás kezét és emeljék fel azt. Majd így tettek fogadalmat.

Újabb Tisza-alelnök mutatkozott be

Magyar Péter kötcsei beszéde előtt más éltiszások is felszólaltak.

Fél 12 után felcsendült a szokásos dal, elkezdődtek a beszédek. A színpadon közben a „Működő országot! 2026” felirat látható, valamint az, hogy Adócsökkentés. A műsorvezető, Solti Lilla mindenkit köszöntött Kötcsén, a Hősök terén, „ezen a szimbolikus helyen”. Arról beszélt, hogy valódi szakértőt kíván a színpadra szólítani. Elsőként a Tisza turisztikai szakértőjét, aki szeptembertől a párt harmadik alelnöke, Forsthoffer Ágnest. „Életemben először állok politikai színpadon és ezek az első mondataim” – kezdte beszédét. Hiszek abban, hogy meg tudjuk teremteni az új, emberséges Magyarországot – mondta. Megemlékezett arról, hogy tegnap boldoggá avattak „egy csodálatos magyar nőt”, Bódi Mária Magdolnát. Hozzátette, a miniszterelnök ezt nem tartotta fontosnak. Azt mondta, szeretné, ha minél több nő lenne a politikában. „Nőtársaim, számítok rátok” – fogalmazott. Beszélt a turizmusról, mint szakterületéről. A Tisza ajánlata az, hogy aki becsületesen szeretne dolgozni, azzal a jövőben együtt tudunk dolgozni – mondta. Nem állnék itt, ha a Tisza szja-emelést tervezne – üzente a vendéglátásban dolgozóknak. A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz – tette hozzá. A Magyar Hang tudósítója azt jelentette, hogy még ekkor is érkeztek az emberek a térre. A turizmus nem adatháború, sokunk számára maga jövő, és eszköze a békés Magyarország kialakításának – mondta, miután ismertette turisztikai célkitűzéseit.



Forsthoffer Ágnes a Tisza párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én (fotó: Végh László / Magyar Hang)

Ezt követően Kármán András közgazdászt szólították színpadra, aki az Erste Lakástakarék igazgatója is volt korábban, valamint egy éven át a második Orbán-kormány adóügyi államtitkára. Adópolitikával kelő és fekvő emberként beszélt magáról bemutatkozásában. Amikor felkértek a munkacsoportban való részvételre, azt kérték tőlem, hogy ne a számokat lássam csak, hanem vegyem észre a forintok mögött az embereket – mondta. A gazdasági a hétköznapokban él, és mi pontosan ezekről akarunk gondoskodni – tette hozzá. Egy hajót kell újra jó irányba fordítanunk, amelyet a Fidesz politikája évek óta rossz irányba kormányzott – fogalmazott. Amit a kormány folytat, az nem gazdaságpolitika, hanem orosz rulett – mondta. Azt ígérte, hogy újra megnyitják a kisvállalkozóknak a kata lehetőségét.



Kármán András a Tisza párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én (fotó: Végh László / Magyar Hang)

„Adópolitikánk vesztesei kizárólag az oligarchák lesznek, akik ma még nagyvonalú adókedvezményekben is részesülnek” – tette hozzá. Azt mondta, hogy a lakosság esetében céljuk egy igazságosabb adórendszer megalkotása. Hangsúlyozta, hogy a kis és átlagos keresetűeket aránytalanul sújtja a magas áfa. A magyar adórendszer egésze súlyosan aránytalan és igazságtalan. A gazdagokat segíti és a szegényebbeket sújtja. Mi azt mondjuk, mindenkinek méltányos terhet kell cipelnie – mondta. Ma a minimálbéren élők átlagosan hat százalékkal magasabban adóznak, mint a leggazdagabbak. Az igazságosabb rendszerhez a fogyasztásban, a vagyonban és a személyi jövedelemadóban is korrigáljuk a jelenlegi rendszert – mondta. Majd részletesen beszélt a Magyar Péter által bejelentett pontokról. Hangsúlyozta, hogy az átlagosnál többet keresőknek sem nő az adóterhe, ők 15 százalékkal adóznak továbbra is. „Hogy a propagandisták is megértsék, a Tisza semmilyen munkabért érintő adót nem emel” – fogalmazott. A leggazdagabbakra kivetendő vagyonadó kapcsán azt mondta, abba a családtagokat is bele fogják venni, hogy ne lehessen trükközéssel kibújni alóla. Hangsúlyozta, hogy csökkentik a mindennapi élet költségét az áfacsökkentésekkel. „Ezek az emberséges ország felé vezető út első alapkövei” – fogalmazott. Majd hozzátette, megszüntetik a rendeleti kormányzást, megtiltják a visszamenőleges jogalkotást és visszaadják a kiszámíthatóságot a vállalkozásoknak. Az állam nem hazudhat tovább önmagának és nekünk sem, a költségvetés újra a valóságról szól majd és nem mesékről – tette hozzá. Beszélt az euró bevezetéséről és annak pozitív hatásairól is. A Tisza készen áll a gazdaság talpra állítására – mondta.

(Magyar Hang nyomán)