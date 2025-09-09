Anyaország :: 2025. szeptember 9. 13:22 ::

Folyami hajós kiképzés kezdődött amerikai és magyar katonák részvételével Budapesten

Hajóvezetési és manőverezési, műveleti körülményeket szimuláló kiképzés kezdődött magyar és amerikai kommandósok részvételével a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű összhaderőnemi gyakorlata keretében a Dunán, a Magyar Honvédség budapesti hadikikötője és a Szentendrei-sziget környékén kedden.

A kéthetes kiképzés első napján hat amerikai és kilenc, a Különleges Műveleti Parancsnokság kötelékébe tartozó magyar katona vett részt, akik az augusztusban hadrendbe állított SOC-R (Special Operations Craft - Riverine) nagysebességű és nagy tűzerejű különleges műveleti folyami járőrhajókkal manővereztek a folyószakaszon.

Mint ez alkalomból elhangzott: 2025. szeptember 1-jén vette kezdetét az ADHU 25 védelmi jellegű NATO-gyakorlat, amely a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb, legkomplexebb és legösszetettebb katonai művelet Magyarországon. A nemzeti és szövetségi szinten is zajló többhetes hadgyakorlat során a Magyar Honvédség teljes állománya, valamint a Magyarországon települt NATO-vezetési elemek és szövetséges erők hajtanak végre összehangolt műveleteket.

A gyakorlat összhaderőnemi, tehát a Magyar Honvédség teljes spektrumában minden haderőnem érintett, amelyek közösen hajtják végre a mozzanatokat, mindezt a civil közigazgatás és védelmi igazgatás szervezeteivel és szakembereivel együtt az ország védelme érdekében - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a SOC-R különleges műveleti folyami járőrhajók rendszerbe állítása jelentősen növeli a Magyar Honvédség folyami és part menti műveleti képességeit. Nagy sebességük, erős tűzerejük és sokoldalú felhasználhatóságuk révén javítják a különleges műveleti erők reagálóképességét, hatékonyságát és NATO-szövetségi interoperabilitását.

A kiképzés eredményének köszönhetően olyan képességekkel gazdagodik a Különleges Műveleti Parancsnokság, melynek felhasználása az ADHU 25 gyakorlat tapasztalataival kiegészülve új dimenziókat nyit meg katonai műveletek, manőverek tervezése és kivitelezése terén. A járőrhajók beszerzése a Magyar Honvédség haderőfejlesztési programjának mérföldköve volt - emelték ki.

Felidézték, hogy a magyar és amerikai különleges műveleti erők közötti együttműködés 2021-ben kezdődött, az első közös folyami kiképzéssel a Dunán. Azóta több közös gyakorlatra került sor, amelyek célja a műveleti eljárások egységesítése és a hajókezelési ismeretek fejlesztése.

Emlékeztetettek arra, hogy 2024-ben a szentesi vízi gyakorlótéren a US Navy Special Boat Team 22 (SBT-22) aktív részvételével zajlott egy intenzív képzéssorozat. A résztvevők többek között harcászati és taktikai feladatokat, alapvető hajóvezetési és hibaelhárítási eljárásokat sajátítottak el.

A felújított SOC-R járőrhajók páncélozott alumíniumtesttel rendelkeznek, hosszuk 10 méter, szélességük 2,97 méter, üres tömegük 7,3 tonna. Meghajtásukról két, egyenként 440 LE teljesítményű Yanmar dízelmotor és vízsugárhajtás gondoskodik, amely akár 74 kilométer/órás végsebességet tesz lehetővé, hatótávolságuk 232 kilométer.

A hajók öt fegyverállvánnyal rendelkeznek, amelyekre többféle nehézfegyver telepíthető: orosz PKM géppuska mellett M2 50 kaliberes nehézgéppuska, Mk 19 automata gránátvető vagy M240 géppuska is; a fegyverek szabadon variálhatók a felhasználási, kiképzési céloknak megfelelően. A felújítást követően a fedélzeten a fegyverek mellett fejlett navigációs, kommunikációs, éjjellátó és hőkamerarendszerek kaptak helyet - ismertették.

A SOC-R járőrhajók elsődleges feladata a különleges műveleti alegységek vízi környezetben történő kirakása és kiemelése, akár tűzharc is. Emellett alkalmazhatók közvetlen tűztámogatásra, különleges műveleti erők telepítésére, hírszerzési és felderítési feladatokra, utánpótlás és egészségügyi ellátmány célba juttatására, sebesültek evakuálására, valamint vízparti és folyami területek biztosítására és járőrözésre - hangzott el a kiképzésen.

